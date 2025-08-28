¡ÖÉ¡·ì½Ð¤½¤¦¡×·§ÀÚ¤¢¤µÈþà²¹Àô¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸æ°ì½ï¤·¤¿¤¤¡×
¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ëÌ¥ÏÇ¤Î¥Ü¥Ç¥£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤¬àÍÅ±ðá¤Ê²¹Àô¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²¹ÀôÎ¹¡¡º£²ó¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Ö¤é¤êÃµË¬ ÄÁÅò¤¿¤Ó¡×(GAORA SPORTS) ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë»Ñ¤ÇÁÇÈ©¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿à²¹Àô¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÉ¡·ì½Ð¤½¤¦¾Ð¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Êshot¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤µÈþ¤Á¤ã¤ó¤È¸æ°ì½ï¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£