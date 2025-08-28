Number_i 岸優太『ヌメロ・トウキョウ』特装版に登場　理想のかっこよさを語る

Number_iの岸優太が表紙を飾る『ヌメロ・トウキョウ（Numéro TOKYO）』10月号特装版増刊（扶桑社）が8月28日に発売された。

【写真】Number_i・岸優太のさまざまなカット

特装版では通常版には掲載されていない4ページを追加、計14ページにわたり「LATE CHECK OUT：岸優太の日常と非日常」を特集。約1カ月後、30歳を迎える岸がグランド ハイアット 東京でレイトチェックアウトまでの時間をゆっくり愉しむ。

20代から30代へと移り変わる人生の節目を目前にして、岸は「30歳になるのが悔しい……」と打ち明けた。「30歳になることが、こんなにも複雑な気持ちになるとは思ってなかったんですよね（笑）。20代をまだまだ味わい尽くせてないのに、気づけば終わりが見えてきている。でも、『じゃあ、やり残したことがあるか？』って言われたら、そうでもない」と、ありのままの自分を大切にする、飾らない彼らしい言葉で話した。

2ページにわたるロングインタビューでは、Billboard JAPANにおいてもJAPAN Hot 100で総合首位を獲得するデジタルシングル「未確認領域」について、Number_iが生み出すクリエイションや3人の関係について、岸が理想とする「かっこよさとは？」など、さまざまな質問に対して心の内を語っている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）