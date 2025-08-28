²æËý¤òÂ³¤±¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê²È¤ÇÊë¤é¤¹¤«¡¢Î¥º§¤«¡ÄÇº¤àºÊ¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ï¡©
µÁ¼Â²È¤«¤é500Ëü±ß¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ·ú¤Æ¤¿°ì¸®²È¤ÇÊë¤é¤¹°ì²È¡£¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤¿¤é¡É¾¡¤ÁÁÈ¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä
Ëè½µµÁ¼Â²È¤Ç½¸¤Þ¤ê¤¬¡Ä¤ª¼à¤¬¶ìÄË¡ª
¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Ë¤Ï¤¢¤ëÇº¤ß¤¬¡£µÁ¼Â²È¤Ç¤ÏËè½µ½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËºÊ¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁ¼Â²È¤Î±ç½õ¤Ë¼Â¤Ï²¼¿´¤¬!?
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ»¶¡¹¶ìÏ«¤·¤¿µÁ»Ð¤ÏÎ¥º§¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢µÁ¼Â²È¤¬500Ëü±ß±ç½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
500Ëü±ß±ç½õ¤·¤¿¤Î¤Ï¾ÍèÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿!?
¤³¤Á¤é¤Ï2025Ç¯2·î6Æü¤«¤é¤è¤ê¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥³¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿¤é¤É¤³¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤Ù¤¡©
ÆÉ¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¡ÉÎ¥º§°ìÂò¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦ Áá¤¯ºÆ½¢¿¦¤è¡ª¤Þ¤º¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤È¿ÍÀ¸¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡¼¡£
¡¦¤³¤ì¤ÏÆ¨¤²¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¦¤Æ¤«¡¢µÁÉã¤¬Æ±µï¤¹¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ê¤é¡¢Áá¤¯Î¥º§¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡£
¡¦ÁáµÞ¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£
¡¦Î¥º§°ìÂò¤ÎÅú¤¨¤·¤«½Ð¤ÆÍè¤Ê¤¤¡£
¡¦500Ëü¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ×¡¢²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏºÊ¡£É×¤¦¤Ã¤Á¤ã¤é¤«¤·¤ÆÎ¥º§ÆÏ¤ª¤¤¤ÆÆ¨¤²¤Á¤ã¤¨¤Ð¡©
¡¦Âç¤¤¯¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¤â¹¬¤»¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¡¦¤³¤ì¤ÏÆ¨¤²¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¦¤Æ¤«¡¢µÁÉã¤¬Æ±µï¤¹¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ê¤é¡¢Áá¤¯Î¥º§¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡£
¡¦ÁáµÞ¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£
¡¦Î¥º§°ìÂò¤ÎÅú¤¨¤·¤«½Ð¤ÆÍè¤Ê¤¤¡£
¡¦500Ëü¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ×¡¢²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏºÊ¡£É×¤¦¤Ã¤Á¤ã¤é¤«¤·¤ÆÎ¥º§ÆÏ¤ª¤¤¤ÆÆ¨¤²¤Á¤ã¤¨¤Ð¡©
¡¦Âç¤¤¯¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¤â¹¬¤»¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ¥º§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤ª¶â¤ò±ç½õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ò¤Ã¤«¤«¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÈùÌ¯¤À¤Ê¡Ä¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¤¡¡£¤»¤á¤Æ¥³¥ì¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¿¤é¡Ä500Ëü¤â¤È»×¤¦¤«500Ëü¤·¤«¤È»×¤¦¤«¡£
¡¦¶â¤ò½Ð¤·¤¿¤é¸ý¤â½Ð¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¦¤â¤ó¤Ê¡£
¡¦ ¤ª¶â¤ò½Ð¤¹»þ¤ÏÌÞÏÀ¡¢Äº¤¯»þ¤âÊ¢¤ò³ç¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¶ìÏ«¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¦¤¿¤«¤¬500Ëü¤È¤«¤¤¤¦¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤µ¤¾²Ô¤®¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¡¦ ¤½¤ì¤¤¤º¤ì²ð¸î¤µ¤»¤ËÏ·ÉãÊì¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤ÇÍè¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê²È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆºÊ¤Ë¤¢¤²¤¿¤ª¾®¸¯¤¤500Ëü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ó¤«·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ ¡£
¡¦¤¿¤«¤À¤«500Ëü±ß¤Ç¤³¤»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¥º§¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¦²Ç¤¬500Ëü¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤òÌã¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¶Æá¤¬Ã¶Æá¤ÎµëÎÁ¤òÊäÅ¶¤·¤ÆÌã¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é500Ëü±ßÊ¬¤ÎÏ«Æ¯¤ÏÃ¶Æá¤¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¡£
¡¦¶â¤ò½Ð¤·¤¿¤é¸ý¤â½Ð¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¦¤â¤ó¤Ê¡£
¡¦ ¤ª¶â¤ò½Ð¤¹»þ¤ÏÌÞÏÀ¡¢Äº¤¯»þ¤âÊ¢¤ò³ç¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¶ìÏ«¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¦¤¿¤«¤¬500Ëü¤È¤«¤¤¤¦¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤µ¤¾²Ô¤®¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¡¦ ¤½¤ì¤¤¤º¤ì²ð¸î¤µ¤»¤ËÏ·ÉãÊì¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤ÇÍè¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê²È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆºÊ¤Ë¤¢¤²¤¿¤ª¾®¸¯¤¤500Ëü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ó¤«·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ ¡£
¡¦¤¿¤«¤À¤«500Ëü±ß¤Ç¤³¤»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¥º§¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¦²Ç¤¬500Ëü¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤òÌã¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¶Æá¤¬Ã¶Æá¤ÎµëÎÁ¤òÊäÅ¶¤·¤ÆÌã¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é500Ëü±ßÊ¬¤ÎÏ«Æ¯¤ÏÃ¶Æá¤¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¡£
ºÇÄã¤ÊµÁ¼Â²È¤Ë¤³¤»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËËè½µÂÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Î©ÇÉ¤Ê²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£ºÊ¤¬Áª¤Ö¤Î¤Ï¡Ä¡©
(¥®¡¼»Ò)