16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê31¡Ë¤òÂáÊá¡Ú¹áÀî¡Û
º£Ç¯2·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤é3·î¾å½Ü¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤Ç16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¾¾»ÔÄ¼»ÈÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê31¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯2·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤é3·î¾å½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¹áÀî¸©Æâ¤Ë½»¤àÃÎ¿Í¤Î¾¯½÷¤ËÂÐ¤·¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè·î¡Ê7·î¡Ë¤Ë¾¯½÷¤ÎÃÎ¿Í¤«¤é·Ù»¡¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÜºº¤Î¾å¤Ç¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡ËÂáÊá¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£