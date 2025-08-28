µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¡Âè1»Ò½Ð»º¸å¤ÎÉüµ¢ºî¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡¡¡ÖÈ©¤ÎÏª½Ð¤â¡×¤â½Ð±é·è¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡×½Ð±éÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÀ¥¤Ï39ºÐ¤À¤Ã¤¿2014Ç¯¤ËÆ±ºî¤Ë½Ð±é¡£¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì1¿Í»º¤ó¤À¤¢¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Éüµ¢ºî¡×¤ÈÄ¹½÷¤ò½Ð»º¸å½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë½÷ÀÌò¤Ç¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢ÂæËÜÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¡£ËÜ¤¬¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ì¤òÃ¯¤«°ã¤¦¿Í¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦»º¸å¤À¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Ö¤óÈ©¤ÎÏª½Ð¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ä¡¢Â¾Ã¯¤«¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ú¤¼õ¤±¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¸À¤ï¤»¤ë¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤â¤¦¤¢¤Æ½ñ¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£