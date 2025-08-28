¤æ¤ê¤Ë¤ã¡¢¶Ú¥È¥ìÆ°²è¤Ç¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¡¡¡ÖÂÎ½ÅÁýÎÌ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¿Íµ¤TikToker¡¦¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÃË¤ä¤ó¡£¡×¤È¼«¿È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¥Æ¥í¥Ã¥×
¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ¾ÏÓ¤òº¸±¦¤Ë¾å¤²¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÆ°²è¤ò¸ø³«¡£³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤È¡¢¹ü¤ä¶Ú¤¬ÌÜÎ©¤ÄºÙÄ¹¤¤ÏÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃË¤ä¤ó¡£¡×¤È¼«¿È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¥Æ¥í¥Ã¥×¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢25Ç¯8·î1Æü¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPretty Chuu¡Ê¥×¥ê¥Á¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¸µÎø¿Í¤ÎóîÆ£ÂÀ°ì»á¤È¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¡£¤æ¤ê¤Ë¤ã¤µ¤ó¤Ï8·î7Æü¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÁûÆ°¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤«¤é¡Ö10ºÐ»ù¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÂÎ½ÅÍî¤Á¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢37.0¥¥í¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÂÎ½Å·×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
8·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÂÎ½ÅÁýÎÌ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£