¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Î½éÆü¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£èßÀµ»Ì¡Ê42¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬3R¤ò¥¤¥óÆ¨¤²¡¢9R¤ò3¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤ÇÀ©¤·¡¢Ï¢¾¡È¯¿Ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï²óÅ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÈùÄ´À°¤¯¤é¤¤¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿¤Ó¤â²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ù»³µ®ÇîÁª¼ê¤Ë¾¯¤·½Ð¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î47¹æµ¡¤ÏÁ°Áà¤¬Æ±»ÙÉô¤ÎÀèÇÚ¡¦Ä»µïÄÍ¹§Çî¡£¡ÖÍè¤ëÁ°¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£Ä»µïÄÍ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾åµ¡·ù¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£