¥«¥ë¥Ç¥£¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦ÆÃ²Á¡õÁ´ÉÊ10¡ó¥ª¥Õ¥»¡¼¥ë³«ºÅÃæ¡ªÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¤É¤³¡©¡Ô8·î28ÆüºÇ¿·ÈÇ¡Õ
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥»¡¼¥ë¾ðÊó¤ò¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯8·î28Æü»þÅÀ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë8·î27Æü°Ê¹ß¤Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥»¡¼¥ë¡×¤È¡ÖÇä¤ê¤Ä¤¯¤·¥»¡¼¥ë¡×¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥»¡¼¥ë¡×¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
10¡ó¥ª¥Õ¤ÇÇã¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹
¡Ö¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥»¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¥»¡¼¥ë¡×¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò½ü¤¯Á´ÉÊ¤¬Å¹Æ¬É½¼¨²Á³Ê¤«¤é10¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡£
¡ÖÇä¤ê¤Ä¤¯¤·¥»¡¼¥ë¡×¤ÏÁ´ÉÊ¤¬Å¹Æ¬É½¼¨²Á³Ê¤«¤é10¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¹ØÆþ¤Ï1¿Í20¸Ä¤Þ¤Ç¡£Á´ÉÊ10¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ï°ìÉô½ü³°ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¡¼¥ë¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤ÈÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú8·î27Æü¤«¤é8·î31Æü¡Û
¡¦¥À¥¤¥¨¡¼¤¤¤Á¤«¤ï¥³¥ë¥È¥ó¥×¥é¥¶Å¹¡ÊÇä¤ê¤Ä¤¯¤·¥»¡¼¥ë¡Ë
¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÆÁÅçÅ¹
¡¦ÀôÃæ±ûÅ¹
¡¦Àé½©Å¹
¡¦¥¢¥È¥ìÂç°æÄ®2Å¹
¡Ú8·î29Æü¤«¤é9·î1Æü¡Û
¡¦¥È¥ì¥Ã¥µ²£ÉÍÅ¹
ÉáÃÊ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô