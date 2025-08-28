ËÌÎ¦3¸©¤ÎÀÇÂÚÇ¼»Ä¹â2Ç¯¤Ö¤êÁý¡¡24Ç¯ÅÙ127²¯±ß¡¢¶âÂô¹ñÀÇ¶É
¡¡¶âÂô¹ñÀÇ¶É¤¬28ÆüÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤ÎËÌÎ¦3¸©¡ÊÉÙ»³¡¢ÀÐÀî¡¢Ê¡°æ¡Ë¤Î¹ñÀÇÂÚÇ¼»Ä¹â¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ6.2¡óÁý¤Î127²¯6ÀéËü±ß¤À¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»³¤¬43²¯1600Ëü±ß¡¢ÀÐÀî¤¬53²¯6400Ëü±ß¡¢Ê¡°æ¤¬30²¯8100Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·µ¬È¯À¸¤ÎÂÚÇ¼³Û¤Ï87.1¡óÁý¤Î149²¯8200Ëü±ß¡£¹ñÀÇ¶É¤ÏÁý²Ã¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ°è¤Ç±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¿½¹ð¤äÇ¼ÉÕ¤Î´ü¸Â¤¬°ìÉô¡¢1·îËö¤ËÀÚ¤ì¤¿±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÇÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬64²¯7100Ëü±ß¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬7200Ëü±ß¡¢¿½¹ð½êÆÀÀÇ¤¬38²¯3600Ëü±ß¤Ê¤É¡£