¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï28Æü¡¢ËÌµþ»Ô¤Ç9·î3Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤ËÈ·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍ×¿¦·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ä¶â¿ù·û¼£ÃóÃæ¹ñÂç»È¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¡£
¡¡2015Ç¯¤Î70Ç¯¹Ô»ö¤ÎºÝ¤Ï¡¢Â¼»³ÉÙ»Ô¸µ¼óÁê¤¬¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËË¬Ãæ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤ºÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¹¿âý³°Ì³¼¡´±Êä¤Ï28Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÆüËÜ¤¬Ç¯¡¹ËÉ±ÒÍ½»»¤òÁý¤ä¤·¡¢Éð´ïÍ¢½Ðµ¬À©¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤Ê¤É·³»öÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤±¤óÀ©¡£ÆüËÜ¤ÏÎò»Ë¤òÄ¾»ë¤·¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£