ºå¿À¡¡·§Ã«·ÉÍ¨¤ÎÁ°ÏÓ¤¬¤¹¤´¤Ã¡ª¶Ã°Û¤ÎÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¦£´£µ£¸¤ÎÍ×°ø¤«¡©Á°Ìë¤âµ®½Å¤ÊÅ¬»þÂÇ¡õ¥¸¥ã¥ó¥×°ìÈÖ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á¡Ýºå¿À¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î·§Ã«·ÉÍ¨ÆâÌî¼ê¤¬»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¶þ¶¯¤ÊÁ°ÏÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡È´·²¤Î¼éÈ÷¥»¥ó¥¹¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¸÷¤ëÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë·§Ã«¡£º£µ¨¤Ï£±£°£²ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÂÇÎ¨¤Ï¡¦£²£¸£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î¡¦£´£µ£¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¤âÂç»³¤¬ÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¤Ê¤ª¤â£±»à»°ÎÝ¤«¤éÁ°¿Ê¼éÈ÷¤ÎÆóÍ·´Ö¤Î´Ö¤ò¶¯¤¯È´¤¯ÃæÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤âÆó²ó¤Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÂÇµå¤ò¥¸¥ã¥ó¥×°ìÈÖ¤Ç¹¥Êá¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎ¤¬¡¢ÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£