Å·²¦À±¤Î¡Ö±£¤ì¤¿±ÒÀ±¡×¤òÈ¯¸«¡£¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¡©
Å·Ê¸³Ø¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê±ÒÀ±¤òÅ·²¦À±¤Î¼þ²óµ°Æ»¾å¤ËÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤±ÒÀ±¤Ë¤Ï¡ÖS/2025 U1¡×¤È¤¤¤¦²¾¤ÎÌ¾¾Î¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾®¤µ¤¯°Å¤¤¤¿¤á¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÅ·²¦À±¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤±ÒÀ±¤¬¤µ¤é¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
29¸ÄÌÜ¤Î±ÒÀ±¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡©
º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å·²¦À±¤Î±ÒÀ±¤ÎÁí¿ô¤Ï29¸Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿±ÒÀ±¤ÏÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢¸÷¤â¼å¤¤¤¿¤á¡¢NASA¤¬1977Ç¯¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿Ìµ¿ÍÃµººµ¡¡Ö¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼2¹æ¡×¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±ÒÀ±¤Ï2025Ç¯2·î2Æü¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊJWST¡Ë¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤Ë½é¤á¤Æ±Ç¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñÆîÀ¾¸¦µæ½ê¡ÊSwRI¡Ë¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã´ÑÂ¬¤Ë¤è¤ê¡¢Å·²¦À±¤ÎÀÖÆ»ÌÌ¤Ë¤¢¤ëÆâÂ¦¤Î´Ä¤ÎÃ¼ÉÕ¶á¡¢Å·²¦À±¤ÎÃæ¿´¤«¤éÌó5Ëü6,000¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î±ÒÀ±¤Ï¾®¤µ¤¹¤®¤ë¤Î¤«
¤³¤Î¿·¤·¤¤±ÒÀ±¤ÎºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¶ËÃ¼¤Ë¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£Å·²¦À±¤ÎÂ¾¤Î±ÒÀ±¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÈ¿¼ÍÎ¨¤ò»ý¤Ä¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾·Â¤Ï¤ï¤º¤«Ìó10¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê±ÒÀ±¤Ç¤¹¤¬¡¢NASA¤Î¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼2¹æ¤Ç¤¹¤é40Ç¯Á°¤ÎÀÜ¶á´ÑÂ¬¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òº£²óÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢SwRI¤Î²Ê³Ø¼Ô¡¢Maryame El Moutamid»á¤ÏNASA¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏµå³°ÃÎÅªÀ¸Ì¿ÂÎ¤ÎÃµº÷¤ò¹Ô¤¦SETI¸¦µæ½ê¤ÎMatthew Tiscareno»á¤â
¡ÖÂ¾¤ÎÏÇÀ±¤Ë¤Ï¡¢Å·²¦À±¤Û¤ÉÂ¿¿ô¤Î¾®·¿¤ÎÆâÂ¦±ÒÀ±¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î±ÒÀ±¤È´Ä¤ÎÊ£»¨¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤Ï¡¢Å·²¦À±¤¬¤«¤Ä¤Æ·Ð¸³¤·¤¿º®ÆÙ¤È¤·¤¿Îò»Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È´Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤È¡È±ÒÀ±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤È¤Î¶³¦¤ò¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËEl Moutamid»á¤Ï
¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÅ·Ê¸³Ø¤¬¤¤¤«¤Ë¡Ø¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼2¹æ¡Ù¤Î°ä»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼2¹æ¤Ï¡¢1986Ç¯1·î24Æü¤ËÅ·²¦À±¤ØºÇÀÜ¶á¤·¡¢¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÅ·²¦À±¤Î´Ö¶á¤Ê´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢Ìó40Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬¤½¤ÎÃµºº¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¿·¤·¤¤Ì¾Á°
¤³¤Î¿·¤·¤¤±ÒÀ±¤ÎÀµ³Î¤ÊÁÈÀ®¡Ê²¿¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤É¾®¤µ¤ÊÅ·ÂÎ¤¬Å·²¦À±¤Î¼þ°Ï¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌ¤È¯¸«¤Î±ÒÀ±¤¬¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tiscareno»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å¡¢²áµî¤ÎµÏ¿¤òÄ´ºº¤·¤ÆÀµ¼°¤ÊÌ¾¾Î¤ò·è¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ·²¦À±¤Î±ÒÀ±¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎºîÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤«¤é¼è¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
Source: NASA