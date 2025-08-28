³°¹ñ¼óÇ¾26¿Í¤¬½ÐÀÊ¤Ø¡¡¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°³èÆ°
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¾·¤¤Ë±þ¤¸¡¢³°¹ñ¼óÇ¾26¿Í¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°³èÆ°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£
¡¡½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢Ä«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÏ«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¡¦¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥·¥Ï¥â¥Ë¹ñ²¦¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥ë¥ª¥ó¡¦¥¯¥ª¥ó¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¥È¥ó¥ë¥ó¿ÍÌ±³×Ì¿ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ½ñµÄ¹¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁê¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¥Õ¥ì¥ë¥¹¥ÕÂçÅýÎÎ¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥·¥ã¥ê¥Õ¼óÁê¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥ª¥ê¼óÁê¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Î¥à¥¤¥ºÂçÅýÎÎ¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥È¥«¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥ß¥ë¥¸¥è¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥é¥Õ¥â¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥í¥ÕÂçÅýÎÎ¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ù¥ë¥É¥¤¥à¥Ï¥á¥É¥ÕÂçÅýÎÎ¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Î¥¢¥ê¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¡¢¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Î¥Ñ¥·¥Ë¥ã¥ó¼óÁê¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Ú¥¼¥·¥å¥¥¢¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥³¥ó¥´¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥µ¥¹¥Ì¥²¥½ÂçÅýÎÎ¡¢¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¤Î¥à¥Ê¥ó¥¬¥°¥ïÂçÅýÎÎ¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ö¥Á¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Î¥Õ¥£¥Ä¥©¼óÁê¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¥«¥Í¥ë¶¦»ºÅÞÂè°ì½ñµ¡¦ÂçÅýÎÎ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¥ß¥ó¡¦¥¢¥¦¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó»ÃÄêÂçÅýÎÎ¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¾·¤¤Ë±þ¤¸¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤ÎµÄ²ñµÄÄ¹¡¢Éû¼óÁê¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÂåÉ½¡¢¹ñºÝÁÈ¿¥ÀÕÇ¤¼Ô¡¢¸µÀ¯ÉÜÍ×¿Í¤é¤¬µÇ°³èÆ°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£