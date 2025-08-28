¼«Ì±¡¦ËãÀ¸»á¤È»²À¯¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬°ÛÎã²ñÃÌ¡ÄÂ¿¿ôÇÉ·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·ÈÁÀ¤¤¤«¡¡¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×°ÂÌîÅÞ¼ó¤È²ñÃÌ
¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤È°ÛÎã¤Î²ñÃÌ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦°ËÃÏÃÎ±Ñ»Öµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢28Æü¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î´´Éô¤¬¿·¶½ÀªÎÏ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀ¯ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤ÈÁê¼¡¤¤¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç14µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«»á¤È¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²À¯ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ÀÃ«»á¤¬ÅÞ±¿±Ä¤ä¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÝ¡¢ÃÎ¿Í¤«¤éËãÀ¸»á¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ò´«¤á¤é¤ì²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤ÏÌó30Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÃ«»á¤¬ÅÞ±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¡¢½ª»Ï¤Ê¤´¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¡¢»²±¡Áª¤Ç½é¤á¤ÆµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤Î°ÂÌîÅÞ¼ó¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤Ï»²µÄ±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤Ë3µÄÀÊÂ¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â¿¿ôÇÉ·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤ÎÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£