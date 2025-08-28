¡ÖÂç±«Èï³²¤Ç900À¤ÂÓ¤¬½»Âð¼º¤¦¡×·§ËÜ¸©¤Ï²¾Àß½»Âð¤òºÇÂç150¸Í·úÀß¤Ø¡¡ÊäÀµÍ½»»¤Ë85²¯±ß
·§ËÜ¸©¤Ï8·î¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢ºÇÂç¤Ç150¸Í¤Î²¾Àß½»Âð¤ò·úÀß¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂç±«Èï³²¤Ç900À¤ÂÓ¤¬½»Âð¼º¤¦¡×·§ËÜ¸©¤Ï²¾Àß½»Âð¤òºÇÂç150¸Í·úÀß¤Ø¡¡ÊäÀµÍ½»»¤Ë85²¯±ß
¸©¤Ïº£²ó¤ÎÂç±«Èï³²¤ÇÈïºÒ¤·¡¢½»Âð¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÌó900À¤ÂÓ¤Ë¾å¤ë¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¸©¤Ï¡¢Ì±´Ö¤ÎÄÂÂß½»Âð¤ò¼Ú¤ê¤Æ±þµÞÅª¤Ê²¾Àß½»Âð¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤·²¾Àß½»Âð¡×750¸ÍÊ¬¤ÎÍ½»»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ë150¸ÍÊ¬¤Ï²¾Àß½»Âð¤ò·úÀß¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ°È÷¾ì½ê¤ÏÈïºÒ¤·¤¿»Ô¤äÄ®¤È¶¨µÄ¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¤³¤¦¤·¤¿À¸³è»Ù±ç¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿ºÒ³²´Ø·¸Èñ¤È¤·¤Æ¡¢Ìó85²¯8000Ëü±ß¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»¤òÀì·è½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£