ÂçÃ«æÆÊ¿¤â9¸Ä¤Î»°¿¶¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¹×¸¥¡¡Éü³è¸å½é¾¡Íø¤ÏµåÃÄµÏ¿¤â¹¹¿·¡¡Áê¼ê¤Î27¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á19¸Ä¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤¦
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-1¥ì¥Ã¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó1¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë»°¿¶¤ÎµåÃÄµÏ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¥ì¥Ã¥º¤«¤é27¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á19¸Ä¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµåÃÄ¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ¹âµÏ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1901Ç¯°Ê¹ß¤Î9¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëµåÃÄµÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï5²ó¤Þ¤Ç¤Î15¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á9¸Ä¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤¤¡¢µåÃÄµÏ¿¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¹ßÈÄ¸å¡¢6²ó¤òÅê¤²¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¡¼¥ä¡¼Åê¼ê¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç2¸Ä¡¢7²ó¤«¤é8²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤òÅê¤²¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥Åê¼ê¤âÃ¥¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á2¸Ä¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ò·Ò¤¤¤À¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹Åê¼ê¤È9²ó¤òÅê¤²¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤Ï3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÁ´¤Æ»°¿¶¤ÇÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤Ë¤è¤ëÅÜÞ¹¤Î»°¿¶¥é¥Ã¥·¥å¤¬¿·¤¿¤ÊµåÃÄµÏ¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£