¾¯½÷¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¡Ä¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ºá¡¡²¬»³»Ô¤Î¾®³Ø¹»¹Ö»Õ¤ÎÃË(26)¤òµ¯ÁÊ¡¡ÊÌ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤âºÆÂáÊá¡Ö¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×
²¬»³ÃÏÊý¸¡»¡Ä£
¡¡SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿10Âå¤Î¾¯½÷¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤·¡¢¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ²¬»³»Ô¤Î¾®³Ø¹»¹Ö»Õ¤ÎÃË¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÊÌ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤â28Æü¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¬»³»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¶Ð¤á¤ë¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ÎÃË¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï7·î¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿²¬»³¸©ÆîÉô¤Ë½»¤à10Âå¤Î¾¯½÷¤ËÂÐ¤·¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¸½¶â1Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃË¤Ï7·î¡¢²¬»³»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÊÌ¤Î10Âå¤Î¾¯½÷¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç28Æü¡¢ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯½÷¤È¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£