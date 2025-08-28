¡Úºå¿À¡Û¸µ¸øÌ³°÷¤Î¥ëー¥ー¡¦ÁáÀîÂÀµ®¤¬ÌöÆ°¡ªµåÃÄ½é¤È¤Ê¤ë°éÀ®¿·¿Í½é¾¡Íø ¥Þ¥¸¥Ã¥¯12
¡ÚÆ°²è¡Û¸µ¸øÌ³°÷¤Î¥ëー¥ー¡¦ÁáÀîÂÀµ®¤¬ÌöÆ°¡ª¡Ãhttps://youtu.be/7u1HhEoenoQ
¡ã2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¥×¥íÌîµå DeNA 1-2 ºå¿À¡÷²£ÉÍ¡ä
¥×¥íÌîµå¡¢DeNAÂÐºå¿À¤Î°ìÀï¡£Á°Æü9²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤éµÕÅ¾·è¾¡¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ºå¿À¤ÎÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
ºå¿À¤Ï¡Ö¸µ¸øÌ³°÷¡×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¥×¥í½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ¹Åç»ÔÌò½ê¤Î¸µ¿¦°÷¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢ºå¿À¤Î°éÀ®3°Ì¤«¤é¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤À¡£
»î¹ç¤Ïºå¿À¤¬¾¡Íø¡£2°Ì¤Îµð¿Í¤âÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºå¿À¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï12¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁáÀîÅê¼ê¤Ï¡ÖµåÃÄ½é°éÀ®¿·¿Í½é¾¡Íø¡×¤òµÏ¿¡£
¢£ÀÕÇ¤Åê¼ê
¡Ú¾¡Åê¼ê¡ÛÁáÀî¡Ê1¾¡0ÇÔ¡Ë
¡ÚÇÔÅê¼ê¡ÛÅì¡Ê12¾¡7ÇÔ¡Ë
¡Ú¥»ー¥Ö¡Û´äºê¡Ê27¥»¡Ë
¢£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡Úºå¿À¡ÛÁáÀî¡¢²¬Î±¡¢¥É¥ê¥¹¡¢µÚÀî¡¢´äºê¡¡¡¾¡¡ÇßÌî
¡ÚDeNA¡ÛÅì¡¢µÜ¾ë¡¢¿¹¸¶¡¡¡¾¡¡»³ËÜ¡¢¾¾Èø
¢£ËÜÎÝÂÇ
¡Úºå¿À¡Û
¡ÚDeNA¡ÛÅû¹á 11¹æ¡Ê6²ó¥½¥í ²¬Î±¡Ë