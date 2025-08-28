¥É¥ë±ß£±£´£·¡¥£²£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£³£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£´£·¡¥£²£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£³£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤Ï147.25¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1635¶áÊÕ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î147.49¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï147.00ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï¾å¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¡£1.1633¤«¤é1.1655¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÎÃÍÆ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï¥É¥ë±ß¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆðÄ´¤ÊÎ®¤ì¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î171.75¶áÊÕ¤ò¹âÃÍ¤Ë171.12¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¥É¥ë±ß¤È¤È¤â¤Ë²¼¤²°ìÉþ¡£
¡¡ÅìµþÁáÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤ÎÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ä°ì³ôÍø±×¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¹¥·è»»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À®Ä¹ÉôÌç¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬Í½ÁÛ¤ò¤ä¤ä²¼²ó¤ê¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ê¤É¤¬½ÅÀÐ¤À¤Ã¤¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤ÇµÞÍî¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä´À°¤ÎÆ°¤¤ÏÂ¸µ¤Ç¤Ï¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡147.25¡¡EUR/USD¡¡1.1637¡¡EUR/JPY¡¡171.35¡¡
