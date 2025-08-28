Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃó¼Ö¾ì¤Î¼ÖÆâ¤ËÃË½÷¤Î°äÂÎ¡¡¿È¸µÈ½ÌÀ¡¡¤¢¤¹»ÊË¡²òË¶¡¢»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¡¡·Ù»ëÄ£
27ÆüÍ¼Êý¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¼Ö¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÃË½÷¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Î¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¼ÖÆâ¤Ç¡¢½õ¼êÀÊ¤ËÃËÀ¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë½÷À¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦ÌðÅçÎ¼»Ê¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤È¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦Àî²¼Íö¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌðÅç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶»¤Ë¿ÏÊª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤ëÀÚ¤ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢Àî²¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï±¦¶»¤È±¦¤ï¤Ê¢¤Ê¤É3¤«½ê¤Ë»É¤·½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÖÆâ¤«¤é¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ê¥¤¥Õ2ËÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á1ËÜ¤Ë¤Ï·ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
27Æü¸á¸å3»þÁ°¡¢Àî²¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¡ÖÌ¼¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Àî²¼¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢29Æü¡¢»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¤»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
