¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¤¤ç¤¦¤Ï°ìÏ¢¤ÎÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ËÃíÌÜ¡¢£Ç£Ä£Ð¤ä¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ¤Ê¤É
¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¤¤ç¤¦¤Ï°ìÏ¢¤ÎÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ËÃíÌÜ¡¢£Ç£Ä£Ð¤ä¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ¤Ê¤É
¡¡º£½µ¤ÏºàÎÁÆñ¤«¤Ä·îËö½µ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤ÏÆ°°ÕµÚ¤ÓÊý¸þÀ¤Ë·ç¤±¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥É¥ëÁê¾ì¤¬¾å²¼Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÎ®¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÃû¸õ¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸¶°ø¤Î°ìÃ¼¤¬¼çÍ×¤ÊÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸È¯É½¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë·ç¤±¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤è¤¦¡£
¡¡
¡¡¤½¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏËÜÆü¤Ï¡¢¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê²þÄêÃÍ¡Ë¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê08/17 - 08/23¡Ë¡¢Ãæ¸Å½»ÂðÈÎÇäÀ®Ìó»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ëÁê¾ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æ°°Õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£Ç£Ä£Ð²þÄêÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÁ°´üÈæÇ¯Î¨¡Ü£³¡¥£±¡ó¤ÈÂ®ÊóÃÍ¡Ü£³¡¥£°¡ó¤«¤é¤Î¾åÊý²þÄê¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤â¡Ü£±¡¥£¶¡ó¤ÈÂ®ÊóÃÍ¡Ü£±¡¥£´¡ó¤«¤é¾åÊý²þÄê¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£Êª²Á»Ø¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ü£²¡¥£°¡ó¡¢¥³¥¢¤¬¡Ü£²¡¥£µ¡ó¤ÈÂ®ÊóÃÍ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±´Ö¾ÃÈñ¤Î¾åÊý²þÄê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í¢Æþ¤¬Á°´ü¤è¤ê½Ì¾®¤·Í¢½Ð¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¿¤á¡¢½ãÍ¢½Ð¤Î´óÍ¿ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½»ÂðÅê»ñ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î²þÁ±¤Ç¥É¥ëÇã¤¤È¿±þ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íè½µ¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï£²£³¡¥£°Ëü·ï¤ÈÁ°²ó¤Î£²£³¡¥£µËü·ï¤«¤é¤ä¤ä¸º¾¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤³¤ì¤â¸ÛÍÑ¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥É¥ëÇã¤¤ºàÎÁ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢£Ç£Ä£Ð¤ÈÆ±»þ¹ï¤ÎÈ¯É½¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÈ¯É½¸å¤Î»Ô¾ìÈ¿±þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤í¤¦¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢²¤½£»þ´Ö¤Ë¥ìー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¤Î¹Ö±é¡¢£Å£Ã£ÂµÄ»öÏ¿¡Ê7·î24Æü³«ºÅÊ¬¡Ë¤Î¸øÉ½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ»þ´Ö¤Ë¤ÏÊÆ£·Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê440²¯¥É¥ë¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÌÀÆü¤ÎÅìµþÄ«Êý¤Ë¤Ï¥¦¥©¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤¬¶âÍ»À¯ºö¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡
¡¡º£½µ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¯¥Ã¥¯£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤¤È¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ÈÇÉ»ÑÀª¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥É¥ëÇä¤ê°µÎÏ¤ò¹¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡º£½µ¤ÏºàÎÁÆñ¤«¤Ä·îËö½µ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤ÏÆ°°ÕµÚ¤ÓÊý¸þÀ¤Ë·ç¤±¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥É¥ëÁê¾ì¤¬¾å²¼Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÎ®¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÃû¸õ¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸¶°ø¤Î°ìÃ¼¤¬¼çÍ×¤ÊÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸È¯É½¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë·ç¤±¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤è¤¦¡£
¡¡
¡¡¤½¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏËÜÆü¤Ï¡¢¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê²þÄêÃÍ¡Ë¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë¡¢¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê08/17 - 08/23¡Ë¡¢Ãæ¸Å½»ÂðÈÎÇäÀ®Ìó»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ëÁê¾ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æ°°Õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£Ç£Ä£Ð²þÄêÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÁ°´üÈæÇ¯Î¨¡Ü£³¡¥£±¡ó¤ÈÂ®ÊóÃÍ¡Ü£³¡¥£°¡ó¤«¤é¤Î¾åÊý²þÄê¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤â¡Ü£±¡¥£¶¡ó¤ÈÂ®ÊóÃÍ¡Ü£±¡¥£´¡ó¤«¤é¾åÊý²þÄê¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£Êª²Á»Ø¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ü£²¡¥£°¡ó¡¢¥³¥¢¤¬¡Ü£²¡¥£µ¡ó¤ÈÂ®ÊóÃÍ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±´Ö¾ÃÈñ¤Î¾åÊý²þÄê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í¢Æþ¤¬Á°´ü¤è¤ê½Ì¾®¤·Í¢½Ð¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤¿¤á¡¢½ãÍ¢½Ð¤Î´óÍ¿ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½»ÂðÅê»ñ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î²þÁ±¤Ç¥É¥ëÇã¤¤È¿±þ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íè½µ¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸ÛÍÑ´ØÏ¢»ØÉ¸¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï£²£³¡¥£°Ëü·ï¤ÈÁ°²ó¤Î£²£³¡¥£µËü·ï¤«¤é¤ä¤ä¸º¾¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤³¤ì¤â¸ÛÍÑ¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥É¥ëÇã¤¤ºàÎÁ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢£Ç£Ä£Ð¤ÈÆ±»þ¹ï¤ÎÈ¯É½¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÈ¯É½¸å¤Î»Ô¾ìÈ¿±þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤í¤¦¡£
¡¡È¯¸À¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢²¤½£»þ´Ö¤Ë¥ìー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¤Î¹Ö±é¡¢£Å£Ã£ÂµÄ»öÏ¿¡Ê7·î24Æü³«ºÅÊ¬¡Ë¤Î¸øÉ½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ»þ´Ö¤Ë¤ÏÊÆ£·Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê440²¯¥É¥ë¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÌÀÆü¤ÎÅìµþÄ«Êý¤Ë¤Ï¥¦¥©¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤¬¶âÍ»À¯ºö¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡
¡¡º£½µ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¯¥Ã¥¯£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¥éー£Æ£Ò£ÂÍý»ö¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤¤È¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ÈÇÉ»ÑÀª¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥É¥ëÇä¤ê°µÎÏ¤ò¹¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ