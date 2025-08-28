0ºÍ¤«¤éÆþ¾ì²ÄÇ½¡ª¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á
¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ¤Ï¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤éÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÖConcert for KIDS¡×¤Î¿·´ë²è¡Ö¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×¤ò11·î26Æü(¿å)¤ËË½§¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë(ÅìµþÅÔ)¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á
¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ¤Ï¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤éÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÖConcert for KIDS¡×¤Î¿·´ë²è¡Ö¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×¤ò11·î26Æü(¿å)¤ËË½§¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë(ÅìµþÅÔ)¤Ç³«ºÅ¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄ»Èø¾¢³¤¤µ¤ó¤È¿·°æ±Íµ×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×Æ°²è¤¬ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç300²ó°Ê¾å³«ºÅ¡¢Îß·×15Ëü¿Í°Ê¾å¤â¤ÎÊý¡¹¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÖConcert for KIDS¡×¤Î¿·´ë²è¡ÖConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×¤¬¡¢10·î¤ÎÄáÀî¸ø±é(ÅìµþÅÔ)¤ËÂ³¤¡¢11·î26Æü(¿å)¤ËË½§¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
YouTube¤Ç2,000Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î²Î¾§Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Î¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê¡§Ä»Èø¾¢³¤¤µ¤ó¤È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡§¿·°æ±Íµ×¤µ¤ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤½¤é¤¯¤ó¡É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Á¤¯¤ï¤ò»Ï¤á·ê¤Î³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â±éÁÕ¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡§Â¿µ×½á°ìÏ¯¤µ¤ó¤¬Ë½§¸ø±é¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¡§Â¿µ×½á°ìÏ¯¤µ¤ó(¥Õ¥ë¡¼¥È)
¢¡¤Á¤¯¤ï¤Ç¡Ö·õ¤ÎÉñ¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿
¡ÖConcert for KIDS¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤½¤é¤¯¤ó¡×¤¬¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¡Ö²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡×¤È¡¢Çî¼±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Ä¤è¤Ê¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ª·»¤µ¤ó¡×¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£
¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊ¤¤¹Â¿µ×¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢2¿Í¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤½¤é¤¯¤ó¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤à¤Î¤«¡©
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¶¦±é¤ò¡¢¤¼¤Ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10·îÄáÀî¸ø±é¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤¬YouTube¤Ë¤ÆËÜÆü¸ø³«¡ª
¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê¤¬ËÜµ¤¤Ç²Î¤¦¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿Ä»Èø¤µ¤ó¤È¿·°æ¤µ¤ó¤Î¡Èµ´¥Ñ¥ó³èÆ°¡É¡£
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¡£
¢¡¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è
¡ã¡ÖConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×¤È¤Ï¡©¡ä
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤½¤é¤¯¤ó¡×¤¬¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¡Ö²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡×¤È¡¢Çî¼±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Ä¤è¤Ê¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ª·»¤µ¤ó¡×¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£
¥×¥í¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ç¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä(¥Õ¥Ë¥¯¥ê¡¦¥Õ¥Ë¥¯¥é)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥Ô¥¢¥Î´Õ¾ÞÂÎ¸³(°ìÉô¤Î¶Ê¤Î¤ß)¤ä³Ú¤·¤¤µÒÀÊ±é½Ð¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£
¡ÚË½§¸ø±é³µÍ×¡Û
¡ãÆüÄø¡¦¾ì½ê¡ä
2025Ç¯11·î26Æü(¿å)
¸áÁ°¸ø±é¡¡10:30³«¾ì¡¿11:00³«±é
¸á¸å¸ø±é¡¡13:30³«¾ì¡¿14:00³«±é¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤âÌó50Ê¬(µÙ·Æ¤Ê¤·)
Ë½§¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë(ÅìµþÅÔ)
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
ËÜÆü¡¢2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¡ª
¢¨Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷¡¿¥¤¡¼¥×¥é¥¹²ñ°÷¤Î¤ß
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ
¤³¤É¤â(0ºÍ¡Á¾®³ØÀ¸)¡§1,500±ß
¤ª¤È¤Ê(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å) ¡§2,500±ß
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï0ºÍ¤«¤é¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤â1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¸á¸å¤ÎÉô¤ÏÂç¿Í¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤âÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã½Ð±é¡ä
Ä»Èø¾¢³¤(¥Æ¥Î¡¼¥ë)
¿·°æ±Íµ×(¥Ô¥¢¥Î)
Â¿µ×½á°ìÏ¯(¥Õ¥ë¡¼¥È)
¤½¤é¤¯¤ó(Concert for KIDS ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼)
¡ã¶ÊÌÜ¡ä
¤ª¤Ë¤Î¥Ñ¥ó¥Ä(¥Õ¥Ë¥¯¥ê¡¦¥Õ¥Ë¥¯¥é)
¥Ê¥Ý¥êÌ±ÍØ¡§¥ª¡¼¡¦¥½¥ì¡¦¥ß¥ª
¥·¥ç¥Ñ¥ó¡§¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡Ø³×Ì¿¡Ù¡¡¤Û¤«
¡ã¼çºÅ¡ä
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ(Sony Music Foundation)
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï0ºÍ¤«¤é¤ÎÌ¤½¢³Ø¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸ø±é¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥²¥¹¥È¡§Â¿µ×½á°ìÏ¯(Jun-ichiro Taku)¡¿¥Õ¥ë¡¼¥È
Ìµ¿ô¤ÎÆÃ¼ìÁÕË¡¤äÌ±Â²³Ú´ï¤ÎÁÕË¡¤ò¶î»È¤·¼«ºî¼«±é¤ò¼´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
Åìµþéº½ÑÂç³Øºß³Ø»þ¤è¤ê¸½Âå²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Îºî¶Ê²È¤Î¿·ºî½é±é¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¶¨ÁÕ¶Ê¤ò¶¦±é¡£
Ä¶Àäµ»¹ª¥Õ¥ë¡¼¥È¥È¥ê¥ª¡Ø¥Þ¥°¥Ê¥à¥È¥ê¥ª¡Ù¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥í¥·¥¢¡¢´Ú¹ñÂ¾ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤Î²»³Úº×¤Ë¤Æ¾·ÂÔ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥ï¡¼¥¯¤âÂ¿¤¯¡¢º£´ü¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡×¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÅ«Îà¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ë¤è¤ë¼«½ÍÍ×ÀÁÃæ¤Ë¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¯SNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¡Ö¤Á¤¯¤ïÅ«¤Î¿á¤Êý¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç·ÝÃ£¼Ô¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØÂêÌ¾¤Î¤Ê¤¤²»³Ú²ñ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÅÙ¡¹ÌµÍýÆñÂê¤ò²Ý¤µ¤ì¡¢NHK¡Ø¥¯¥é¥·¥Ã¥¯TV¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖThe Artist¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¼«¿È¤ÎÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥²¥¹¥È¡§Â¿µ×½á°ìÏ¯¤µ¤ó(¥Õ¥ë¡¼¥È)
Ä»Èø¾¢³¤(Takumi Torio)¡¿¥Æ¥Î¡¼¥ë
Åìµþéº½ÑÂç³ØÀ¼³Ú²ÊÂ´¶È¸å¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¥ª¥Ú¥é¸¦½¤½êÂè22´ü½¤Î»¡£
Âè71²óÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÁ´¹ñÂç²ñÂç³Ø¤ÎÉô¤Ë¤Æ¥Æ¥Î¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½é¤ÎÂè°ì°Ì¡£
¹Ã»Ò±àµå¾ì¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÅù¤Ç¹ñ²ÎÆÈ¾§¡£
¥ª¥Ú¥é¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¹¥¥Ã¥¡Ù¡¦¡Ø¥É¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡Ù¡¦ÌÚ²¼ËÒ»Ò¿·ºî¥ª¥Ú¥é¡Ø±¢ÍÛ»Õ¡ÙÅù¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡ÖÂè¶å¡×¡¦¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ÖÂ×´§¥ß¥µ¡×¡¦ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ÖSTAND UP! CLASSIC¡×¡¦BS11µ®¸ø»Ò¤¿¤Á¤Î²»³Ú²ñ¡¦¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Å·¾ÂÍµ»Òºî¶Ê¤Î¿·ºî¥ª¥Ú¥é¡Ø¾¯Ç¯¥ª¥ë¥Õ¥§¡Ù¼ç±é¡£
¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø¹»¤Ç²Î¾§¤·¤¿¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡×Æ°²è¤¬SNS¤Ç2,000Ëü²óºÆÀ¸¤È¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¤³¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¤³¤É¤â²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡×¤Ë½Ð±é¡£
1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºßºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼ã¼ê¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê¡£
¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×REAL TRAUM¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡§Ä»Èø¾¢³¤¤µ¤ó(¥Æ¥Î¡¼¥ë)
¿·°æ±Íµ×(Akihisa Arai)¡¿¥Ô¥¢¥Î
3ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¤ë¡£
2017Ç¯¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ¥·¥ì¥¸¥¢¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¶¦±é¡¢¥ê¥¹¥È¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê¤ò±éÁÕ¡£
Åìµþéº½ÑÂç³Ø¥Ô¥¢¥ÎÀì¹¶¤òÂ´¶È¡£
³ØÉô»þÂå¤«¤é¼¼Æâ³ÚºîÉÊ¤òÂ¿¤¯±éÁÕ¤·¡¢Æ±Âç³Ø±¡¼¼Æâ³ÚÀì¹¶¤Ë¿Ê³ØÂ´¶È¡£
¥ô¥£¥ª¥é¤È¤Î¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿International String Competition 2021-Wieniawski Edition¤Ë¤ÆProfessional CategoryÂè1°Ì¡¢¥½¥Ê¥¿¾Þ¼õ¾Þ¡£
2023Ç¯¥í¥Þ¥óÇÉ²»³Ú¸¦µæ²ñ´É¸¹³ÚÃÄ¤È¶¦±é¤·¡¢¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶ÊÂè1ÈÖ¤ò±éÁÕ¡£
²»³Ú²È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ªÃã¤«¤ë¡×¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¡£
¸½ºßYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¿·°æ¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë±éÁÕ²ñ¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥¢¥¦¥È¥ê¡¼¥Á³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£
¥Ô¥¢¥Î¤ª·»¤µ¤ó¡§¿·°æ±Íµ×¤µ¤ó(¥Ô¥¢¥Î)
¤½¤é¤¯¤ó(Sora-Kun)
²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥·¥í¥¯¥Þ¤ÎÍÅÀº¡£
¡ÖConcert for KIDS¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤òÆü¡¹¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤ª»Å»ö¡£
²»³Ú¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¼«Á³¤Ë¤«¤é¤À¤¬È¿±þ¤·¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¢ö
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Î¤½¤é¤¯¤ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª
¡ÖConcert for KIDS¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤é¤¯¤ó
2024Ç¯¡ÖConcert for KIDS¡×Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¤«¤±¤Ì¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤É¤â²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡×¤Ç¤ÏÇ°´ê¤ÎÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¡ÖConcert for KIDS¡×¥·¥ê¡¼¥º³«ºÅ¾ðÊó¡Û
¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ Concert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á
2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)
²ñ¾ìÌ¾¡§ ÏÂ¸÷Âç³Ø¥Ý¥×¥ê¥Û¡¼¥ëÄáÀî(ÅìµþÅÔ)
¼çºÅ¡¡¡§ °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í Ä®ÅÄ»ÔÊ¸²½¡¦¹ñºÝ¸òÎ®ºâÃÄ
Concert for KIDS ¡Á0ºÍ¤«¤é¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Á¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)
²ñ¾ìÌ¾¡§ J:COM±º°Â²»³Ú¥Û¡¼¥ë(ÀéÍÕ¸©)
¼çºÅ¡¡¡§ J:COM±º°Â²»³Ú¥Û¡¼¥ë
¢¨ºÇ¿·¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤ª¤è¤Ó³Æ¸ø±é¤ÎÆâÍÆ¡¦½Ð±é¼Ô¡¦»Üºö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄWEB¥µ¥¤¥È¤Î³Æ¸ø±é¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 0ºÍ¤«¤éÆþ¾ì²ÄÇ½¡ª¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á appeared first on Dtimes.