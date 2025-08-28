0ºÍ¤«¤éÆþ¾ì²ÄÇ½¡ª¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ¤Ï¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤éÆþ¾ì¤Ç¤­¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÖConcert for KIDS¡×¤Î¿·´ë²è¡Ö¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×¤ò11·î26Æü(¿å)¤ËË­½§¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë(ÅìµþÅÔ)¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

 

¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á

 

 

¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ¤Ï¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤éÆþ¾ì¤Ç¤­¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÖConcert for KIDS¡×¤Î¿·´ë²è¡Ö¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×¤ò11·î26Æü(¿å)¤ËË­½§¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë(ÅìµþÅÔ)¤Ç³«ºÅ¡£

¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄ»Èø¾¢³¤¤µ¤ó¤È¿·°æ±Íµ×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×Æ°²è¤¬ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç300²ó°Ê¾å³«ºÅ¡¢Îß·×15Ëü¿Í°Ê¾å¤â¤ÎÊý¡¹¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÖConcert for KIDS¡×¤Î¿·´ë²è¡ÖConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×¤¬¡¢10·î¤ÎÄáÀî¸ø±é(ÅìµþÅÔ)¤ËÂ³¤­¡¢11·î26Æü(¿å)¤ËË­½§¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª

YouTube¤Ç2,000Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î²Î¾§Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Î¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê¡§Ä»Èø¾¢³¤¤µ¤ó¤È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡§¿·°æ±Íµ×¤µ¤ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤½¤é¤¯¤ó¡É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Á¤¯¤ï¤ò»Ï¤á·ê¤Î³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â±éÁÕ¤Ç¤­¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡§Â¿µ×½á°ìÏ¯¤µ¤ó¤¬Ë­½§¸ø±é¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

¥²¥¹¥È¡§Â¿µ×½á°ìÏ¯¤µ¤ó(¥Õ¥ë¡¼¥È)

¢¡¤Á¤¯¤ï¤Ç¡Ö·õ¤ÎÉñ¡×¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿

 

 

¡ÖConcert for KIDS¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤½¤é¤¯¤ó¡×¤¬¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¡Ö²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡×¤È¡¢Çî¼±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Ä¤è¤Ê¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ª·»¤µ¤ó¡×¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£

¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊ¤¤¹Â¿µ×¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢2¿Í¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤½¤é¤¯¤ó¤¬·«¤ê¹­¤²¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥­¥É¥­¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤à¤Î¤«¡©

¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¶¦±é¤ò¡¢¤¼¤Ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢10·îÄáÀî¸ø±é¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤¬YouTube¤Ë¤ÆËÜÆü¸ø³«¡ª

¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê¤¬ËÜµ¤¤Ç²Î¤¦¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤­¤¿Ä»Èø¤µ¤ó¤È¿·°æ¤µ¤ó¤Î¡Èµ´¥Ñ¥ó³èÆ°¡É¡£

¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¡£

¢¡¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è

 

 

¡ã¡ÖConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×¤È¤Ï¡©¡ä

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤½¤é¤¯¤ó¡×¤¬¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¡Ö²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡×¤È¡¢Çî¼±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Ä¤è¤Ê¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ª·»¤µ¤ó¡×¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£

¥×¥í¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ç¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä(¥Õ¥Ë¥¯¥ê¡¦¥Õ¥Ë¥¯¥é)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥Ô¥¢¥Î´Õ¾ÞÂÎ¸³(°ìÉô¤Î¶Ê¤Î¤ß)¤ä³Ú¤·¤¤µÒÀÊ±é½Ð¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥É¥­¥É¥­¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£

¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£

¡ÚË­½§¸ø±é³µÍ×¡Û

¡ãÆüÄø¡¦¾ì½ê¡ä

2025Ç¯11·î26Æü(¿å)

¸áÁ°¸ø±é¡¡10:30³«¾ì¡¿11:00³«±é

¸á¸å¸ø±é¡¡13:30³«¾ì¡¿14:00³«±é¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤âÌó50Ê¬(µÙ·Æ¤Ê¤·)

Ë­½§¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë(ÅìµþÅÔ)

¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä

ËÜÆü¡¢2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¡ª

¢¨Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È²ñ°÷¡¿¥¤¡¼¥×¥é¥¹²ñ°÷¤Î¤ß

¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ

¤³¤É¤â(0ºÍ¡Á¾®³ØÀ¸)¡§1,500±ß

¤ª¤È¤Ê(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å) ¡§2,500±ß

¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï0ºÍ¤«¤é¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£

¢¨¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤â1Ì¾¤Ë¤Ä¤­1Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¢¨¸á¸å¤ÎÉô¤ÏÂç¿Í¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤âÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

 

¡ã½Ð±é¡ä

Ä»Èø¾¢³¤(¥Æ¥Î¡¼¥ë)

¿·°æ±Íµ×(¥Ô¥¢¥Î)

Â¿µ×½á°ìÏ¯(¥Õ¥ë¡¼¥È)

¤½¤é¤¯¤ó(Concert for KIDS ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼)

¡ã¶ÊÌÜ¡ä

¤ª¤Ë¤Î¥Ñ¥ó¥Ä(¥Õ¥Ë¥¯¥ê¡¦¥Õ¥Ë¥¯¥é)

¥Ê¥Ý¥êÌ±ÍØ¡§¥ª¡¼¡¦¥½¥ì¡¦¥ß¥ª

¥·¥ç¥Ñ¥ó¡§¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡Ø³×Ì¿¡Ù¡¡¤Û¤«

¡ã¼çºÅ¡ä

¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ(Sony Music Foundation)

¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï0ºÍ¤«¤é¤ÎÌ¤½¢³Ø¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸ø±é¤Ç¤¹¡£

¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û

¥²¥¹¥È¡§Â¿µ×½á°ìÏ¯(Jun-ichiro Taku)¡¿¥Õ¥ë¡¼¥È

Ìµ¿ô¤ÎÆÃ¼ìÁÕË¡¤äÌ±Â²³Ú´ï¤ÎÁÕË¡¤ò¶î»È¤·¼«ºî¼«±é¤ò¼´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£

Åìµþéº½ÑÂç³Øºß³Ø»þ¤è¤ê¸½Âå²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Îºî¶Ê²È¤Î¿·ºî½é±é¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£

¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿·ÆüËÜ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¶¨ÁÕ¶Ê¤ò¶¦±é¡£

Ä¶Àäµ»¹ª¥Õ¥ë¡¼¥È¥È¥ê¥ª¡Ø¥Þ¥°¥Ê¥à¥È¥ê¥ª¡Ù¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥í¥·¥¢¡¢´Ú¹ñÂ¾ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤Î²»³Úº×¤Ë¤Æ¾·ÂÔ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¹¥¿¥¸¥ª¥ï¡¼¥¯¤âÂ¿¤¯¡¢º£´ü¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡×¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÅ«Îà¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ë¤è¤ë¼«½ÍÍ×ÀÁÃæ¤Ë¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¯SNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¡Ö¤Á¤¯¤ïÅ«¤Î¿á¤­Êý¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç·ÝÃ£¼Ô¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Í­Ì¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØÂêÌ¾¤Î¤Ê¤¤²»³Ú²ñ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÅÙ¡¹ÌµÍýÆñÂê¤ò²Ý¤µ¤ì¡¢NHK¡Ø¥¯¥é¥·¥Ã¥¯TV¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖThe Artist¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¼«¿È¤ÎÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£

¥²¥¹¥È¡§Â¿µ×½á°ìÏ¯¤µ¤ó(¥Õ¥ë¡¼¥È)

Ä»Èø¾¢³¤(Takumi Torio)¡¿¥Æ¥Î¡¼¥ë

Åìµþéº½ÑÂç³ØÀ¼³Ú²ÊÂ´¶È¸å¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¥ª¥Ú¥é¸¦½¤½êÂè22´ü½¤Î»¡£

Âè71²óÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÁ´¹ñÂç²ñÂç³Ø¤ÎÉô¤Ë¤Æ¥Æ¥Î¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½é¤ÎÂè°ì°Ì¡£

¹Ã»Ò±àµå¾ì¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÅù¤Ç¹ñ²ÎÆÈ¾§¡£

¥ª¥Ú¥é¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¹¥­¥Ã¥­¡Ù¡¦¡Ø¥É¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡Ù¡¦ÌÚ²¼ËÒ»Ò¿·ºî¥ª¥Ú¥é¡Ø±¢ÍÛ»Õ¡ÙÅù¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡ÖÂè¶å¡×¡¦¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ÖÂ×´§¥ß¥µ¡×¡¦ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ÖSTAND UP! CLASSIC¡×¡¦BS11µ®¸ø»Ò¤¿¤Á¤Î²»³Ú²ñ¡¦¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¡£

2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Å·¾ÂÍµ»Òºî¶Ê¤Î¿·ºî¥ª¥Ú¥é¡Ø¾¯Ç¯¥ª¥ë¥Õ¥§¡Ù¼ç±é¡£

¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø¹»¤Ç²Î¾§¤·¤¿¡Öµ´¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡×Æ°²è¤¬SNS¤Ç2,000Ëü²óºÆÀ¸¤È¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£

2025Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¤³¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¤³¤É¤â²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡×¤Ë½Ð±é¡£

1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¸½ºßºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼ã¼ê¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê¡£

¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×REAL TRAUM¥á¥ó¥Ð¡¼¡£

²Î¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡§Ä»Èø¾¢³¤¤µ¤ó(¥Æ¥Î¡¼¥ë)

¿·°æ±Íµ×(Akihisa Arai)¡¿¥Ô¥¢¥Î

3ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¤ë¡£

2017Ç¯¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ¥·¥ì¥¸¥¢¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¶¦±é¡¢¥ê¥¹¥È¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê¤ò±éÁÕ¡£

Åìµþéº½ÑÂç³Ø¥Ô¥¢¥ÎÀì¹¶¤òÂ´¶È¡£

³ØÉô»þÂå¤«¤é¼¼Æâ³ÚºîÉÊ¤òÂ¿¤¯±éÁÕ¤·¡¢Æ±Âç³Ø±¡¼¼Æâ³ÚÀì¹¶¤Ë¿Ê³ØÂ´¶È¡£

¥ô¥£¥ª¥é¤È¤Î¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿International String Competition 2021-Wieniawski Edition¤Ë¤ÆProfessional CategoryÂè1°Ì¡¢¥½¥Ê¥¿¾Þ¼õ¾Þ¡£

2023Ç¯¥í¥Þ¥óÇÉ²»³Ú¸¦µæ²ñ´É¸¹³ÚÃÄ¤È¶¦±é¤·¡¢¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥­¡¼¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶ÊÂè1ÈÖ¤ò±éÁÕ¡£

²»³Ú²È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ªÃã¤«¤ë¡×¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¡£

¸½ºßYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¿·°æ¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë±éÁÕ²ñ¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥¢¥¦¥È¥ê¡¼¥Á³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£

¥Ô¥¢¥Î¤ª·»¤µ¤ó¡§¿·°æ±Íµ×¤µ¤ó(¥Ô¥¢¥Î)

¤½¤é¤¯¤ó(Sora-Kun)

²»³Ú¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¥·¥í¥¯¥Þ¤ÎÍÅÀº¡£

¡ÖConcert for KIDS¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤òÆü¡¹¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤ª»Å»ö¡£

²»³Ú¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¼«Á³¤Ë¤«¤é¤À¤¬È¿±þ¤·¤ÆÆ°¤­½Ð¤¹¢ö

¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Î¤½¤é¤¯¤ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª

¡ÖConcert for KIDS¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤é¤¯¤ó

2024Ç¯¡ÖConcert for KIDS¡×Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²­Æì¤Þ¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¤«¤±¤Ì¤±¤¿¡£

¡Ö¤³¤É¤â²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡×¤Ç¤ÏÇ°´ê¤ÎÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£

¡Ú¡ÖConcert for KIDS¡×¥·¥ê¡¼¥º³«ºÅ¾ðÊó¡Û

¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ Concert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á

2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)

²ñ¾ìÌ¾¡§ ÏÂ¸÷Âç³Ø¥Ý¥×¥ê¥Û¡¼¥ëÄáÀî(ÅìµþÅÔ)

¼çºÅ¡¡¡§ °ìÈÌºâÃÄË¡¿Í Ä®ÅÄ»ÔÊ¸²½¡¦¹ñºÝ¸òÎ®ºâÃÄ

Concert for KIDS ¡Á0ºÍ¤«¤é¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Á¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼

2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)

²ñ¾ìÌ¾¡§ J:COM±º°Â²»³Ú¥Û¡¼¥ë(ÀéÍÕ¸©)

¼çºÅ¡¡¡§ J:COM±º°Â²»³Ú¥Û¡¼¥ë

¢¨ºÇ¿·¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤ª¤è¤Ó³Æ¸ø±é¤ÎÆâÍÆ¡¦½Ð±é¼Ô¡¦»Üºö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄWEB¥µ¥¤¥È¤Î³Æ¸ø±é¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 0ºÍ¤«¤éÆþ¾ì²ÄÇ½¡ª¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á appeared first on Dtimes.