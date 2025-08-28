²è²È¡¦ÆàÎÉÈþÃÒ»á¡¡YOSHIKI¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¡¡¤â¤Îºî¤ê¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖX¡¡JAPAN¡×¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¡ÖY by YOSHIKI¡×¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸È¯É½²ñ¡¦»î°û²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£º£²ó¥³¥é¥Ü¤·¤¿²è²È¤ÎÆàÎÉÈþÃÒ»á¡Ê65¡Ë¤È¸ß¤¤¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖY by YOSHIKI¡×¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¥ï¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢9·î24Æü¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤À¤³¦Åª¤Ê²è²È¡¦ÆàÎÉÈþÃÒ»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ï¥¤¥ó¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2026Ç¯2·î¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢YOSHIKI¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿ÆàÎÉ»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²»³Ú¡×¤È¡ÖÈþ½Ñ¡×¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢·Ý½Ñ²È¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆàÎÉ»á¤Ï¡Ö¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸ÉÆÈ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ë¶É¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÏËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ¤Î°ú¤¶â¤¬°ú¤«¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¼ã¤¤»þ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¶¦ÄÌÀ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ»á¤Î¸ÀÍÕ¤ËYOSHIKI¤â¡Ö·Ý½Ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëºî¶È¤Ï¤È¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤Ê»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ô¥¢¥Î¤ò1Æü1»þ´Ö¤È¤«Îý½¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ò»ë³¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤â¶¦ÄÌÅÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤·¤¿¡£