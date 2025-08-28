21ºÐÄ«¥É¥é½÷Í¥¤¬¹ðÇò¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¤À¤«¤é¥¤¥¸¥á¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡Ä¡×
½÷Í¥ÊÒ²¬ô¥¡Ê21¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æ¥¤¥¸¥á¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÊÒ²¬¤ÏÀ©Éþ»Ñ¤ò¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£ÊÒ²¬ô¥¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö±Ø¤ÇÃË»Ò¤È¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¿Æ¤¬·Þ¤¨¤Ë¤¤¿Æü¡£¤Ü¤Ã¤Á¤À¤«¤é¥¤¥¸¥á¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÅÙ¤ËÈ¿·â¤·¤¿¤ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤½¤ó¤ÊÉðÍ¦ÅÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡×¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¾¯½÷¤Ç¸«Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÑÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Ä¤¬¶¯¤¤¤·¥Ö¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÉ½¾ð¤À¡×¡Ö¶¯¤¤¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÀº×û¤Ê¡ÄÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¡¡¤¤¤¤ÌÜ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÒ²¬¤Ï22Ç¯½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯7·î´ü¤ÎTBS·Ï¡ÖÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿¹¸ýÈþº´¹¾¤ÈÊÂÌÚÈþÀã¤ÎÆóÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢±é¤¸Ê¬¤±¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤«TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£X¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸À¸ì´¶³Ð¤È´¶À¤ò»ý¤ÄÅê¹Æ¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£