YOSHIKI¡¡²è²È¡¦ÆàÎÉÈþÃÒ»á¤ÈÀ¤³¦Åª¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡ª¿·¥ï¥¤¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤ÎºÇ¹â·æºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖX¡¡JAPAN¡×¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¡ÖY by YOSHIKI¡×¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸È¯É½²ñ¡¦»î°û²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£À¤³¦Åª¤Ê²è²È¡¦ÆàÎÉÈþÃÒ»á¡Ê65¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ï¥¤¥ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖY by YOSHIKI¡×¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¥ï¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢9·î24Æü¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤À¤³¦Åª¤Ê²è²È¡¦ÆàÎÉÈþÃÒ»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ï¥¤¥ó¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2026Ç¯2·î¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YOSHIKI¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿ÆàÎÉ»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ»á¤Ï¥³¥é¥Ü¼Â¸½¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£È¯Çä¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥ï¥¤¥ó¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸õÊä¤«¤éYOSHIKIºÇ½ª·èÄê¤·¤¿ÆàÎÉ»á¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¡¡È¯ÇäÍ½Äê¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò»î°û¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç´¥ÇÕ¡£3¼ïÎà¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤´¤È¤Ë2¿Í¤ÎËË¤¬´Ë¤ó¤À¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËYOSHIKI¤Ï¡ÖËÍ¤ÎºÇ¹â·æºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Ø¤ê¡¢¡ÖºÇ¹âµé¥ï¥¤¥ó¤Ë°ú¤±¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¾¡¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£