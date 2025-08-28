YOSHIKI¡¡±¦¼êÉé½ý¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ¡Ö°¦¾ð¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥®¥Ö¥¹¤â
¡¡¡ÖX¡¡JAPAN¡×¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¡ÖY by YOSHIKI¡×¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸È¯É½²ñ¡¦»î°û²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£23Æü¤Î¸ø±éÃæ¡¢´ÑµÒ¤Ë¤è¤ëÀÜ¿¨¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡22Æü¤«¤éÆ±½ê¤Ç¡Ö¡ØEVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN¡Ù KURENAI¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£3ÅÙÌÜ¤Î¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢31Æü¤Þ¤Ç¤ÇÁ´10¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢23Æü¤Î¸ø±éÃæ¤ËYOSHIKI¤¬´ÑµÒ¤ÎÀÜ¿¨¹Ô°Ù¤Ç±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î²¼¡¢¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÍ½ÄêÄÌ¤ê¸ø±é¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿YOSHIKI¡£Éé½ý¤·¤¿±¦¼ê¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤Ë½ý¤äÊñÂÓ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢²ñ¸«Ãæ¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ»î°û¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÅÔ¹ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£²ÚÎï¤Ê¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê3Æü´Ö¡¢5¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½àÈ÷¤ÎÊý¤ÏËüÁ´¡×¤ÈYOSHIKI¡£¡Ö¸å¤Ï¥±¥¬¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌµ»ö¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ß¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£°¦¾ð¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò»Ä¤ê5¸ø±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÁ´¤Æ°¦¾ðÉ½¸½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¡Ä¡×¤ÈºÆÅÙ¸ÀµÚ¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤Ï°û¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖÉü³è¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¡£±¦¼ê¤ÎÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ø±é¤Ç¤Ï¥É¥é¥à±éÁÕ¤â¤¢¤ê¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç¤Ï¥®¥Ö¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£´°Á´Éüµ¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖY by YOSHIKI¡×¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¥ï¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£9·î24Æü¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£