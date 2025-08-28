¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë³Ú¤·¤¤¤ªÅ¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¡Ö¥¸¥ç¡¼¥·¥ó²ÏÆâÄ¹ÌîÅ¹¡×¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ
¡¡¾å¿·ÅÅµ¡¤Ï¡¢Çä¾ì¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë³Ú¤·¤¤¤ªÅ¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¡Ê¼çºÅ¡§¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó²ÏÆâÄ¹ÌîÅ¹¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¶á¹¾º£ÄÅÅ¹¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¼ÒÅ¹ÊÞ¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¿·ÅÅµ¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢´á¶ñ¡¢ÌÏ·¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¥Ã¥º¥é¥ó¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÇä¾ì±é½ÐÎÏ¤Î¸þ¾å¤äÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤ÎÇä¾ìÅ¸¼¨ÎÏ°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢¾ï¤Ë¾å°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÈPOP¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥éÎó¼Ö¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿³¨ËÜ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£¥¸¥ª¥é¥ÞÅ¸¼¨Âæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÇä¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¶á¹¾º£ÄÅÅ¹¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó·´»³Å¹¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¾åËÒÅ¹¤¬Í¥½¨¾Þ¤ò¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¿áÅÄ¾å¿·¾±Å¹¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥óÀ¾ÂçÄÅÅ¹¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥óµµ³Å¹¤¬ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¸ÜµÒ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¤·¤¤Çä¾ì¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡ü2024Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¶á¹¾º£ÄÅÅ¹¡×¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
¡¡¾å¿·ÅÅµ¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢´á¶ñ¡¢ÌÏ·¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¥Ã¥º¥é¥ó¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÇä¾ì±é½ÐÎÏ¤Î¸þ¾å¤äÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤ÎÇä¾ìÅ¸¼¨ÎÏ°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢¾ï¤Ë¾å°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾å¿·ÅÅµ¡¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¶á¹¾º£ÄÅÅ¹¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó·´»³Å¹¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¾åËÒÅ¹¤¬Í¥½¨¾Þ¤ò¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¿áÅÄ¾å¿·¾±Å¹¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥óÀ¾ÂçÄÅÅ¹¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥óµµ³Å¹¤¬ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢¸ÜµÒ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¤·¤¤Çä¾ì¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£