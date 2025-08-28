¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÌäÂê¤¬ºÆÇ³¡¢ËÌ¶Ë¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª¶î¤±°ú¤·ã²½¤«
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥é¥¹¥à¥»¥ó³°Áê¤Ï8·î27Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¹ñÆâ»öÌ³¤Ë´³¾Ä¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤â¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æ±¹ñ³°Ì³¾Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃó¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Î×»þÂåÍýÂç»È¤ò¾¤´¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÈëÌ©³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÊüÁ÷¶¨²ñ¡ÊDR¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¿Í¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤¬Àè¤´¤í¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò²¿ÅÙ¤â±ýÉü¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸½ÃÏ¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯³°Ì³¾Ê¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¤á¤°¤ëÊÆÂ¦¤ÎÏÀÁè¤ò¸Æ¤Ö¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãó¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÊÆÂ¦ºÇ¹â¥Ý¥¹¥È¤Î´±Î½¤ò¾¤´¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÅç¤Ç¡¢Åç¤Ë¤Ï´õÅÚÎà¡¢Å´¹ÛÀÐ¡¢±ô¡¢°¡±ô¤Ê¤É¤ò´Þ¤àËÉÙ¤Ê»ñ¸»¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ñ¸»¤ÎºÎ·¡¤¬¤è¤ê¼Â¹Ô²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÌ¶Ë¹ÒÏ©¤Î³«ÄÌ¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀïÎ¬ÅªÃÏ°Ì¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È²¿ÅÙ¤â¸ø¸À¤·¡¢ÉðÎÏ¹Ô»È¤Î²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë