¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£àÆ´¤ì¤ÎÅªá¤È¤¤¤¦Æ±¤¤Ç¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¤ÎÁ°¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÌøÂô¿µ¸ã¤À¤Ã¤¿¡£ÌøÂô¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£²¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡££±£¹£¶£±Ç¯£¸·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¤ËÂÐ¤·¡¢ÌøÂô¤Ï£¶£²Ç¯£³·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç³ØÇ¯¤ÏÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦¿µ¸ã¤µ¤ó¤Î¤ä¤Ä¤Ï¤â¤¦¡¢¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡£¡Ø£Ô£Ö¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡Ù¤«¤é¡Ø¤®¤ó¤¶£Î£Ï£×¡ª¡Ù¤«¤é¡¢Á´Éô¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢ÌøÂô¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ò¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÂô¤Ï£±£¹£·£¸Ç¯¡¢¡Ö¤®¤ó¤¶£Î£Ï£×¡ª¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Î¡ÖÁÇ¿Í¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÆ»¾ì¡×¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À£±£µºÐ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Âç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤è¡¢¤â¤¦¡×¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÌøÂô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡ª¡×¤È¸À¤¦£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¤¬¡ÖÀäÂÐ¤³¤Î¿Í¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÌøÂô¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¤µ¤é¤Ë£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¤¬¡ÖÆ´¤ì¤ÎÅª¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌøÂô¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£