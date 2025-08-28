¡Ú¿··¿¥³¥í¥Ê¡Û¸©Æâ¤Ç6½µÏ¢Â³Áý²Ã¡¡¸©Æâ¤Ç¤âÊÑ°Û³ô¡È¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡É¤Ë¤è¤ë´¶À÷³ÈÂç¡Ô¿·³ã¡Õ¡¡
¿·³ã¸©Æâ¤Ç¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬6½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©Æâ¤Ç¤â¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÊÑ°Û³ô¡¦ÄÌ¾Î¡È¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡É¤Ë¤è¤ë´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥Ë¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë´¶À÷¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥Ë¥ó¥Ð¥¹¡É¤Ï¡¢¤Î¤É¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤òÈ¼¤¤¡¢È¯Ç®¤ä¤»¤¤Î¾É¾õ¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
28ÆüÈ¯É½¤Î¸©´¶À÷¾É¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î1ÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï8·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ç12.19¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Á°½µ¤Î7.83¿Í¤«¤éÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªËß´ü´ÖÌÀ¤±¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¤âÁý²Ã¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢7·îÃæ½Ü¤³¤í¤«¤é´¶À÷¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤ÏÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬10¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÃí°ÕÊó¡×´ð½à¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï´¶À÷¤·¤¿¿Í¤ÎÌó8³ä¤Ï20ºÐ°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¤¦¤¬¤¤¤ä¼êÀö¤¤¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
