¡Ú¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡Û¹Åç¡¢ÆâÅÄ¾ÅÂç¤¬3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í¤Ï5¹æ¥½¥í¡¢ÂìÅÄ°ì´õ¤¬¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¡Ä28Æü¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï
¡¡28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×Í³±§Îý½¬¾ì¤Ç¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡£¹Åç¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¿ùÅÄ·ò¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ïº´Æ£°ìËá¡£
¡¡¹Åç¤Ï3²óÎ¢¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæÂ¼·ò¿Í¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥½¥í¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë¾åËÜ¿ò»Ê¡¢ÅÄÂ¼½Ó²ð¡¢ÎÓ¹¸ÂÁ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤·¡¢ÆâÅÄ¾ÅÂç¤¬¥é¥¤¥È¤ØÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£4ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡4²óÉ½¡¢¿ùÅÄ¤ÏÏ¢ÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢ÍèÅÄÎÃÅÍ¡¢²£»³À»ºÈ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£4ÂÐ3¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡4²óÎ¢¡¢º´Æ£·¼²ð¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÅÄÂ¼½Ó²ð¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·ÅÄÂ¼¤Ï»°¿¶¤ËÅÝ¤ì2¥¢¥¦¥È¤Ë¡£Â³¤¯ÎÓ¹¸ÂÁ¤ÏÆâÌî¥´¥í¤ËÅÝ¤ì3¥¢¥¦¥È¡£°ì»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
¡¡¿ùÅÄ¤Ï4²ó63µå¡¢4°ÂÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£5²óÉ½¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¤ÎÀÖÄÍ·òÍø¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡6²óÉ½¡¢3ÈÖ¼ê¤ÎÂìÅÄ°ì´õ¤¬ÅÐÈÄ¡£°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÆó»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ëÂìÅÄ¤ÏÆâÆ£Ë²¡¢º£ºä¹¬Úö¡¢ÀÐÀîÎ¼¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ÂìÅÄ¤Ï4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²1°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë4ÂÐ3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
