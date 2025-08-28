¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥ÁÎ¨¤¤¤ëÍ¥¾¡¸õÊä¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È½éÀï¤Ç¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ë²÷¾¡
¡¡8·î28Æü¡£¡ÖFIBA¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È2025¡×¤ÏÂç²ñ2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥°¥ëー¥×A¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤¬¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½¤Ë98－64¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º¤ò1¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿½Ð¾ì¹ñ¤Î¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥¥ó¥°Âè4ÃÆ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ò·ø»ý¤·¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ï¡¢Âç²ñÁ°¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò7ÀïÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¡¢½Ð¾ì¹ñ¤ÇºÇÂ¿¤ÎÊ¿¶Ñ101.9ÆÀÅÀ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢Àï¤Ç¤Ï¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¡Ë¤Î18ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢·×5Áª¼ê¤¬2¥±¥¿ÆÀÅÀ¡£¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¤¬11ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ü¥°¥À¥ó¡¦¥Ü¥°¥À¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¤¬11ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç32ËÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨61.4¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê35¡¿57¡Ë¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ç¤âÀ®¸ùÎ¨44.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê11¡¿25¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨89.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê17¡¿19¡Ë¤È¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¹âÀºÅÙ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ï30Æü¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡¢Íâ31Æü¤Ë¤Ï¥é¥È¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È2Ï¢Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½éÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á´12Áª¼ê¤¬¤¤¤º¤ì¤â26Ê¬Ì¤Ëþ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Í¥¾¡¸õÊä¤Î¥Áー¥à¤¬¡¢2Ï¢Àï¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬²÷¾¡¤·¤¿¥æー¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È½éÀï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª