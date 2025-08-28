¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¦¥Á¥³¥ê¡¼¥¿¡¦¥Ý¥«¥Ö¡¦¥ï¥Ë¥Î¥³¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªÂè°ì²°À½¥Ñ¥ó¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¡×2025
Âè°ì²°À½¥Ñ¥ó¤¬2015Ç¯¤è¤êËèÇ¯È¯Çä¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¤¬2025Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×¤È¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥óÉ÷¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×¤Î2¼ïÎà¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
Âè°ì²°À½¥Ñ¥ó¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥óÉ÷¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó
²Á³Ê¡§³Æ146±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§´ØÅì¡¦ÃæÉô¡¦´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è
Âè°ì²°À½¥Ñ¥ó¤«¤é¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×¤È¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥óÉ÷¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¤Ï2015Ç¯¤è¤êËèÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¤¬¡¢2025Ç¯¤â2ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó
¥Á¥³¥ê¡¼¥¿¡¦¥Ý¥«¥Ö¡¦¥ï¥Ë¥Î¥³¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×Æþ¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¥óÌ£¤Î¥Ó¥¹À¸ÃÏ¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥óÉ÷¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥óÉ÷¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×
¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥óÉ÷¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥³¥ê¡¼¥¿¡¦¥Ý¥«¥Ö¡¦¥ï¥Ë¥Î¥³¤òÉÁ¤¤¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤È¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡£
Âè°ì²°À½¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×¤È¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥óÉ÷¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤Ç¤¹¡ù
