¡ÖNBA G¥êー¥°¥Áー¥à¤¬ÍèÆü¡ª·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÈÂÐÀï·èÄê¡×

¡¡8·î28Æü¡¢B.LEAGUE¤Ï¡ÖB.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤È¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬¡ÖNBA G¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖB.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025¡×¤È¤ÏB.LEAGUEÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËNBAÁª¼ê5¿ÍÇÚ½Ð¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶¥µ»µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£º£Ç¯¤Î6·î¤Ë¤Ï¾Íè¤Î³¤³°Ä©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÁªÈ´¥Áー¥à¡ÖB.LEAGUE UNITED¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢NBLÁªÈ´¥Áー¥à¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£7·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¡ÖB.LEAGUE UNITED¡×¤È¤·¤Æ±óÀ¬¤·¡ÖNBA 2K26 SUMMER LEAGUE 2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Áー¥à¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê¥¹¥¯¥ê¥áー¥¸¡Ë¤ò4»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äó·È¤·¤¿NBA¤Î²¼Éô¥êー¥°¡ÖNBA G¥êー¥°¡×¤ÎÁªÈ´¥Áー¥à¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖNBA G¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤È¤ÏG¥êー¥°¤ÎÍË¾Áª¼ê¤È¥¹¥¿ーÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Áー¥à¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÂç²ñ¤ÇG¥êー¥°¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦¥Áー¥à¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£²óÍèÆü¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ï¸åÆüB¥êー¥°¤è¤êÈ¯É½Í½Äê¤À¡Ê2way·ÀÌóÁª¼ê¤ÏÁª½ÐÂÐ¾Ý³°¡Ë¡£
¢£»î¹ç³µÍ×¡§·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º vs NBA G¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
»î¹çÆüÄø¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¡§19»þ05Ê¬TIP OFF
²ñ¾ì¡§¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥ÊÂÀÅÄ
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
¢£»î¹ç³µÍ×¡§¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ vs NBA G¥êー¥°¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
»î¹çÆüÄø¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¡§17»þ05Ê¬TIP OFF
²ñ¾ì¡§TOYOTA ARENA TOKYO
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE
