¡¡¥À¥Ö¥ë¡¦¥¹¥³ー¥×<6619.T>¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢»Ò²ñ¼Ò¤¬´Ú¹ñ¤ÎÅ´¹ÝÂç¼ê¥Ý¥¹¥³¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Î¥Ý¥¹¥³¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢£Â£Ð£Å£Ä¡¡£Ó£õ£â£ó£ô£á£ã£ë¡Ê¥¤¥ª¥ó¸ò´¹Ëì¥¹¥¿¥Ã¥¯¥â¥¸¥åー¥ë¡Ë¤Î¶¡µë¤Ë´Ø¤·¤ÆÄ¹´ü¶¡µë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µ～£²£·Ç¯¤Î£³Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤Ç¡¢Áí³Û¤ÏÌó£³£¸£°£°Ëü¥É¥ë(Ìó£µ£¶²¯±ßÁêÅö)¡£º£´ü¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¡£º£¸å¡¢¹©»ö¿Ê¹Ô´ð½à¤Ç¶ÈÀÓ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
