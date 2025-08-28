¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¥³ー¥ó¥í¥¦¥Ø¥¢¤Î¥¤¥±¥¤¥±¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¼£°Â°¤á¿ÀµÜ»û¤µ¤óºÇ¹â¡×¡ÖÆ¬¤Î·Á¤âåºÎï¡×¤ÎÀ¼¡£¡ÈÀå¥Ú¥í¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤äÊ¿Ìî»çÍÔ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Number_i¤Î¿·¶Ê¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×MV¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³ー¥ó¥í¥¦¥Ø¥¢¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¿¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×MV¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È Â¾
¢£¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤Î¥®¥é¥®¥é¤Ê°áÁõ¤ËÃíÌÜ¡ª
¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ÎMV¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤òºÙ¤«¤¯ÊÔ¤ß¹þ¤ó¤À¥³ー¥ó¥í¥¦¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÀµÜ»û¡£Âç¤¤Ê²Ö¾þ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿²«ÎÐ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¡¢·Ö¸÷¥Ô¥ó¥¯¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿ÌÂºÌÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ó¥¸¥å―¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò6Ëç¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¡¢Àå¤ò¥Ú¥í¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î²¼¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»ç¤Î¥Õー¥Ç¥£ー¡¢5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Õー¥Ç¥£ー¤ò¤á¤¯¤ê¡¢¥®¥é¥®¥é¤È¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¥ë¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿Í·Á¤Ê¤É¡¢°áÁõ¤ÎºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¤âÅê¹Æ¡£Ê¿Ìî¤Ï°ÊÁ°¡¢¥¹¥ä¥¹¥ä¤ÈÌ²¤ë¼«¿È¤Î²£¤Ç¥Ôー¥¹¤ò¤¹¤ë¿ÀµÜ»û¤Î¼Ì¿¿¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸»þ¤È¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Èµ¯¤¤¿¡ÉÊ¿Ìî¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¹ø¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ë»Ò¡¢²Ä°¦¤¤¤Í¡×¡Ö¥³ー¥ó¥í¥¦¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÆ¬¤Î·Á¤âåºÎï～¡×¡Ö¼£°Â°¤á¿ÀµÜ»û¤µ¤óºÇ¹â¡×¡Ö¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÀå¥Ú¥í¹µ¤¨ÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤Ã¤ìー¤Ê¤ª´é¤ÈÈýÌÓ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¿²µ¯¤¤Ã¤Ý¤¤£÷¡×¡Ö¥®¥ã¥ëµÜ»û¤âÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£