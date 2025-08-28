À¤³¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³Ë¼Â¸³¤Ï²áµî£¸£°Ç¯¤Ç£²£°£°£°²óÄ¶¡¢³ÆÃÏ¤Ëº£¤Ê¤ª»Ä¤ëÄÞº¯
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥æ¥¿½£¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¤Ç£±£¹£µ£°¡Á£¶£°Ç¯Âå¤Ë°é¤Ã¤¿¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢ÎÙ¤Î¥Í¥Ð¥À½£¤Ç³Ë¼Â¸³¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤¿³¹¤Ï¡¢Âçµ¤·÷Æâ³Ë¼Â¸³¤Ë¤è¤ëÊü¼ÍÀ¹ß²¼Êª¤ÎÂ¿¤¯¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ëÉ÷²¼ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ð¤ÏÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹¤ò´µ¤Ã¤Æ£´£°Âå¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ëå¤ÏºÇ¶á¡¢Ä²¤Î¤¬¤ó¤¬ÊÌ¤ÎÉô°Ì¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¤á¤¤¤¿¤Á¤â·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ô¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¦¤Á£µ£´¿Í¤¬¡¢¤¬¤ó¤ä¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀèÅ·°Û¾ï¤äÎ®»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¬¤ó¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢°å³Ø³¦¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡¢Êü¼ÍÀþ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤ÈÈï¤Ð¤¯ÀþÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ¯¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ð¥À³Ë¼Â¸³¾ì¤Î¼þ¤ê¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¢¥Í¥Ð¥À¡¢¥æ¥¿¡¢¥ª¥ì¥´¥ó¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥¢¥¤¥À¥Û³Æ½£¤Ë½»¤ó¤ÇÊü¼ÍÀþ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¡ÖÉ÷²¼½»Ì±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï·àºî²È¤Ç¡¢³Ë¼Â¸³¤ÎÈï³²¼Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë³èÆ°²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿Í§¿Í¤âÂ¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤³¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤É¤³¤«¤¬ÄË¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢ºÆÈ¯¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ÆÀ¸³¶¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎäÀï¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×
³Ë¤Î»þÂå¤Ï£¸£°Ç¯Á°¤ÎÂè£²¼¡À¤³¦ÂçÀïËö´ü¡¢ÊÆ·³¤¬¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤òÅê²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¶Çú¤Î»à¼Ô¤ÏÄ¾¸å¤À¤±¤Ç£±£±Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¤¿ÎäÀï´ü¤Î³Ë·³³È¶¥Áè¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥½Ï¢¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢Ãæ¹ñ¤¬¶¯ÎÏ¤Ê³ËÊ¼´ï¤Î³«È¯¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
£´£µ¡Á£¹£¶Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿³Ë¼Â¸³¤Ï£²£°£°£°²ó°Ê¾å¡£³Æ¹ñ¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿³ËÍÞ»ßÎÏ¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Â»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï£´£µÇ¯°Ê¹ß¡¢ÈïÇú»þ¤ÎÉé½ý¤ä´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¿ô½½Ëü¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³Ë¼Â¸³¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÌ¿¤È·ò¹¯¡¢ÅÚÃÏ¤ËÈï³²¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢ËÌÄ«Á¯¤â³Ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤Î¹ñºÝ¾òÌó¤Ç¼Â¸³¤Ï¤Û¤Ü´°Á´¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡££²£±À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âËÌÄ«Á¯¤À¤±¤Ï³Ë¼Â¸³¤òÂ³¤±¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë¶¯¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âçµ¤·÷Æâ¤Î¼Â¸³¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯°Ê¹ß¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï²áµî¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥«¡¼¥Í¥®¡¼¹ñºÝÊ¿ÏÂºâÃÄ¤Î¥Î¥ó¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡ÊÈóÂÚºß¡Ë¥Õ¥§¥í¡¼¤È¤·¤Æ³ËÀ¯ºö¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥È¥°¥¶¥ó¡¦¥«¥Ã¥»¥Î¥ï¤µ¤ó¤À¡£
¥«¥Ã¥»¥Î¥ï¤µ¤ó¤Ï£Ã£Î£Î¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö³ËÊ¼´ï¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤«¤é¿ô½½Ç¯²á¤®¤¿º£¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸Êª¸ì¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
½é´ü¤Î³ËÊÝÍ¹ñ¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤±ó³ÖÃÏ¤È¤ß¤Ê¤¹¾ì½ê¤Ç³Ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¿Í¸ý¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¼çÍ×ÅÔ»Ô¤«¤é¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¡¢³¤³°ÎÎÅÚ¤Ê¤É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¼ç¤Ë¥Í¥Ð¥À½£¤È¡¢ÃæÉôÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¡£¥½Ï¢¤Ï¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤ÈËÌ¶Ë³¤¤Î¥Î¥Ð¥ä¥¼¥à¥ê¥ãÎóÅç¡£±Ñ¹ñ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Î´Ä¾Ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Åç¡Ê¸½¥¥ê¥¹¥£¥Þ¥¹¥£Åç¡Ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤È¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÊ©ÎÎ¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¡£Ãæ¹ñ¤Ï¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Îº½Çù¤Ë¤¢¤ë¥í¥×¥Î¡¼¥ë¤Ç¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥½Ï¢¤Ï¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥»¥ß¥Ñ¥é¥Á¥ó¥¹¥¯³Ë¼Â¸³¾ì¤Ç¡¢£´£¹¡Á£¸£¹Ç¯¤Ë£´£µ£°²ó°Ê¾å¤Î³Ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£³Ë¼Â¸³¤Î¤¿¤á¤Ë¶ËÈë¤Î³¹¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÁü¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡½¡½¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö³Ë¤ÎÀµµÁ¡×¤È¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó½»Ì±¤Î³ËÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë£Î£Ð£Ï¡Ö¥«¥¶¥¯¡¦¥Ë¥å¡¼¥¯¥ê¥¢¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡¦¥³¥¢¥ê¥·¥ç¥ó¡Ê£Ñ£Î£Æ£Ã¡Ë¡×¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥²¥ê¥à¡¦¥·¥Á¥§¥Î¥Ð¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö¿ÆÂ²¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼£´£°Âå¤ä£µ£°Âå¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢»ä¤Ë¤Ï¤ï¤±¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¼Â¸³¾ì¤ò¤á¤°¤ëÄ¹Ç¯¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÄ¹Ç¯¤Î¥¿¥Ö¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥·¥Á¥§¥Î¥Ð¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î³Ë°ä»º¤¬½÷À¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤¿¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò°·¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£½÷À¤Î¼çÂÎÀ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡ÖÌþ¤ä¤·¤Î²áÄø¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢¥·¥Á¥§¥Î¥Ð¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¤³¤Î±Ç²è¤ÏÆüËÜ¸ì¤ËÌõ¤µ¤ì¡¢º£·î¹Åç¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥Á¥§¥Î¥Ð¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»þ¡¢¡Ö¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¹ñÌ±¤À¤±¤ÎÆÃ°Û¤Ê·Ð¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥Á¥§¥Î¥Ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÊ©ÎÎ¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤ä¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÆ±¤¸Êª¸ì¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤³¤½¤¬¡¢³ËÊ¼´ï¤Ë¤è¤ë¿ÍÆ»Åª±Æ¶Á¤ÎÀìÌç²È¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£²¤ÊÆ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬ÀìÌç²È¤ò¼«Ç§¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼ÂÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
³Ë¼Â¸³¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¸¶°ø¤òÆÃÄê¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉý¹¤¤±Æ¶Á¤òÂ¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¤À¡£
ÊÆ¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ½ê¡Ê£Î£Ã£É¡Ë¤¬£¹£·Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ð¥À½£¤Ç£µ£±¡Á£¶£²Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÃÏ¾å³Ë¼Â¸³¤Ë¤è¤ë¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤Î²á¾êÀ¸³¶¾ÉÎã¡ÊÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¤óÈ¯À¸¤ÎÁý²ÃÊ¬¡Ë¤Ï£±Ëü£±£³£°£°¡Á£²£±Ëü£²£°£°£°Îã¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢¤³¤Î¿ô¤Ï¿äÄêÃÍ¤Î²¼¸Â¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥»¥ß¥Ñ¥é¥Á¥ó¥¹¥¯¼Â¸³¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Ë¼Â¸³¤¬½¸ÃæÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿£´£¹¡Á£¶£²Ç¯¤Î¤¬¤ó»àË´Î¨¤ÈÆý»ù»àË´Î¨¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¹ñÆâ¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿¡£
£Î£Ã£É¤¬¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ÊÌ¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢£´£¸¡Á£·£°Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ë½»Ì±¤¬¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¾ÉÎã¤Î¤¦¤Á¡¢£°¡¥£´¡Á£³¡¥£´¡ó¤ÏÊü¼ÍÀþÈï¤Ð¤¯¤¬¸¶°ø¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë£µ£´Ç¯¤Î³Ë¼Â¸³¤ÇÊü¼ÍÀ¹ß²¼Êª¤¬Àã¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤êÃí¤¤¤À´Ä¾Ì¡¢¥í¥ó¥²¥é¥Ã¥×¤È¥¢¥¤¥ê¥ó¥®¥Ê¤Î½»Ì±£¸£²¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³ä¹ç¤¬£²£¸¡Á£¶£¹¡ó¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£³Ë½ÐÎÏ¤Ï¹Åç¸¶Çú¤Î£·£²£³£²ÇÜ
³Ë¼Â¸³¤Ï½»Ì±¤Î·ò¹¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬£´£¶¡Á£µ£¸Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë£¶£·²ó¤Î³Ë¼Â¸³¤Î¹ç·×½ÐÎÏ¤Ï¡¢¹Åç¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¸¶Çú¤Î£·£²£³£²ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÏÅö»þ¡¢¼Â¸³¾ì¤Ë»È¤ï¤ì¤¿´Ä¾Ì¤Î¼þ°Ï¤«¤é½»Ì±¤òÈòÆñ¤µ¤»¤¿¡££·£°¡Á£¸£°Ç¯Âå¤Ë¤Ïµ¢´ÔÁ¼ÃÖ¤â»î¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î½»Ì±¤Ïº£¤â¸Î¶¿¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£ÊÆ¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ç¡¼¥ë¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç½Ð¿È¤Î¿ôÀé¿Í¤¬Êë¤é¤·¡¢Ê¸²½¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¡¢¥ß¥º¡¼¥ê³Æ½£¤Ë¤â¡¢¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤«¤é°ÜÅ¾¤·¤¿¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ç¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤ÎÊü¼ÍÀþÎÌ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ð¥Ê¡¦¥Ë¥³¥ê¥Ã¥Á¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¸Þ¤Ä¤ÎÅç¤¬ÉôÊ¬Åª¤Þ¤¿¤Ï´°Á´¤ËÇË²õ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤Ï£·£°Ç¯¶á¤¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
°ìÉô¤ÎÊü¼ÍÀ¸µÁÇ¤Ï¿©Êª¤È¤·¤ÆÀ¸Êª¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÇ»½Ì¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¡£¥Ò¥å¡¼¥º¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î¿©Êª¤«¤éÈó¾ï¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤ÎÊü¼ÍÀÊª¼Á¡Ö¥»¥·¥¦¥à£±£³£·¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥·¥¦¥à£±£³£·¤Ï²½³ØÅªÀ¼Á¤¬¥«¥ê¥¦¥à¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚ¾í¤«¤é¿¢Êª¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀ¸ÊªÃßÀÑ¤¬µ¯¤¤ë¡£
¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥ä¥·¥¬¥Ë¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Êü¼ÍÀþÂ¬Äê´ï¤ò¥ä¥·¥¬¥Ë¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¹â¤¤ÀþÎÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÚ¾í¤Ë°ìÄêÎÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥³¥³¥Ê¥Ä¤¬Ç»½Ì¤·¡¢¥ä¥·¥¬¥Ë¤¬¤µ¤é¤ËÇ»½Ì¤¹¤ë¡£¿Í´Ö¤¬¤³¤³¤Ë½»¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ºÊª¤òÆü¾ïÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
ÊÆ¹ñ¤Ï¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤Î°ìÉô¤Ç½üÀ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥Ò¥å¡¼¥º¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ç¤Ï±øÀ÷¤Îº¯À×¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤¬³Ë¼Â¸³¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÜÀß¤Î·úÀß¤ä¤½¤Î¸å¤Î½üÀ÷¤Ç¿¢À¸¤òÇË²õ¤·¤¿²áÄø¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÏÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ë±øÀ÷Êª¼Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥¨¥Ë¥¦¥§¥È¥¯´Ä¾Ì¤Î¡Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡¦¥É¡¼¥à¡×¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿¡£ÆâÂ¦¤¬ËÉ¿å²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ê¤Ë¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ç¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡Ö³ËÌäÂê°Ñ°÷²ñ¡×¤È¹ñÏ¢¤Ï¡¢¤½¤Î°ÂÁ´À¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤ÏºòÇ¯£¸·î¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´Æ»ë¤Ë´ð¤Å¤¯Êó¹ð¤È¤·¤Æ¡¢Ï³½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò´Þ¤àµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¡¢¥É¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤¢¤ë¤¤¤Ï¾Íè¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ½»Ì±¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£¤âÂ³¤¯À¶»»
³Ë¼Â¸³¤ÎÄ¹´üÅª±Æ¶Á¤¬¼¡Âè¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°ìÉô¤Î¡ÖÉ÷²¼½»Ì±¡×¤ÏÊä½þ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤éÊä½þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â»¼º¤Îµ¬ÌÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡Ê£Î£Õ£Ð£É¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óÅö¶É¤Ï£±£²£°Ëü¿Í¤ò°åÎÅÌÌ¡¢·ÐºÑÌÌ¤ÎÊä½þÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£¹£°Ç¯¤ËÊü¼ÍÀþÈïÇø¡Ê¤Ò¤Ð¤¯¡ËÊä½þË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤¬Àè·îºÆ¤ÓÈ¯¸ú¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£²Ëü£·£°£°£°¿Í¤ÎÉ÷²¼½»Ì±¤¬¡¢Áí³Û£±£³²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹£°£°²¯±ß¡Ë¤ÎÊä½þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤¿¤À³èÆ°²È¤Î¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤Ê£µ£°Ç¯Á°¤ÎµÏ¿¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
É÷²¼½»Ì±¤Ø¤ÎÊä½þÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ëµßºÑÂÐ¾Ý¤¬£··î¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤äËå¤âÀ¯ÉÜ¤ÎÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤È±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢³Ë¼Â¸³¤Î±Æ¶Á¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢Ê©ÎÎ¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤ÇÈï¤Ð¤¯¤·¤¿½»Ì±¤Î·ò¹¯Èï³²¤È³Ë¼Â¸³¤Î´ØÏ¢¤òÇ§¤á¤¿¡£¿½ÀÁ¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬Êä½þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£±Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£±Ç¯¡¢³Ë¼Â¸³¤¬¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²È¤Ï¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤Ë¼Ú¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÕºáÉ½ÌÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï³Ë¼Â¸³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸µ·³¿Í¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²¸µëÀ©ÅÙ¤ÎÏÈÆâ¤ÇÊä½þ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÂàÌò·³¿Í»Ù±çÃÄÂÎ¤Ï¡¢¸µ·³¿Í¤ä¤½¤Î»ÒÂ¹¤Ï³Ë¼Â¸³¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¸¶°ø¤Ç·ò¹¯Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊä½þ¶â¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¹ñËÉ¾Ê¤ÎÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤Ï£Ã£Î£Î¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¸µ·³¿Í¤é¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö°åÎÅµÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤ë¡×ºî¶È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç³ËÊ¼´ï¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë£¸£°Ç¯¡¢ÃÏ¾å³Ë¼Â¸³¤¬À¹¤ó¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤«¤é¤â¿ô½½Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤·¤«¤·³Ë¤ò¤á¤°¤ëÀ¤³¦¤ÎÀ¶»»¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤È¤Æ¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£