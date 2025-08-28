¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î²÷Åê·à¤Ç¥ì¥Ã¥º¤¬º£µ¨½é¡È¥¹¥¤ー¥×Éé¤±¡É¡¡Å¨¾¥Õ¥é¥ó¥³ー¥Ê¤ÏÃ¦Ë¹¤·¤¤ê¡Ö½àÈ÷¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÁ´¤Æ¤¬À¨¤¤¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖÅê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó87µå2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢2023Ç¯8·î9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
ÇÔ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤Ï¡¢¥«ー¥É3Ï¢ÇÔ¤Çº£µ¨½é¤Î¥¹¥¤ー¥×Éé¤±¡£»Ø´ø´±¤Î¥Æ¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥³ー¥Ê´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃ¦Ë¹¡£¡ÖÁ´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤¢¤ÎºÍÇ½¤ÈÅØÎÏ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡×
º£µ¨11ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢½é²ó¤È2²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¡£3²óÉ½¤Ë¥Î¥¨¥ë¥Ó¡¦¥Þ¥ë¥ÆÆâÌî¼ê¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¤·ÀèÀ©ÅÀ¤³¤½µö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢5²ó87µå2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²óÎ¢¡¢ÂçÃ«¤Î±¦Á°ÂÇ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂÇÀþ¤¬·Ò¤¬¤ê°ìµó4ÆÀÅÀ¡£¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢ÂçÃ«¹ßÈÄ¸å¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç·Ò¤¤¤Ç½øÈ×¤Î¥êー¥É¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
1－5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤Ï¥«ー¥É3Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢º£µ¨½é¤Î¥¹¥¤ー¥×Éé¤±¡£¥Ê¡¦¥êー¥°¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É·÷Æâ¤Þ¤Ç4.5¥²ー¥àº¹¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥ì¥Ã¥º¤Î¥Õ¥é¥ó¥³ー¥Ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙÂ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢º£µ¨½éÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Áª¼ê¡£¤³¤ÎÁ°¤Î·îÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤âËÜÅö¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Î³èÌö¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬Î©ÇÉ¤À¤±¤É¡¢½àÈ÷¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÁ´¤Æ¤¬À¨¤¤¡£¤¢¤ÎºÍÇ½¤ÈÅØÎÏ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÁ´¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ã¦Ë¹¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£