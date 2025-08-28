±ÉÍÜ²ÁÃÍ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡ª¥Þ¥¤¥»¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¡¼¥É¡Ø¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¼ï ¥¹¥é¥¤¥¹¥¿¥¤¥×¡Ù
¥Þ¥¤¥»¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ´¶¤ò¸º¤é¤·¡¢±ÉÍÜ²ÁÃÍ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¿¢ÊªÀ¤ÎÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¡Ö¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¼ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ÃÆ¾¦ÉÊ¡Ø¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¼ï ¥¹¥é¥¤¥¹¥¿¥¤¥×¡Ù¤ò2025Ç¯9·î1Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤Æ¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥»¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¡¼¥É¡Ø¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¼ï ¥¹¥é¥¤¥¹¥¿¥¤¥×¡Ù
ÆâÍÆÎÌ¡§40g
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î1Æü(·î)
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¸¼ÊÆ¤Î¥Þ¥¤¥»¥ó¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É
¥Þ¥¤¥»¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ´¶¤ò¸º¤é¤·¡¢±ÉÍÜ²ÁÃÍ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¿¢ÊªÀ¤ÎÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¡Ö¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¼ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ÃÆ¾¦ÉÊ¡Ø¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¼ï ¥¹¥é¥¤¥¹¥¿¥¤¥×¡Ù¤ò2025Ç¯9·î1Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤Æ¿·È¯Çä¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡ü»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¡£
¥«¥Ã¥×¤á¤ó¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç®Åò¤òÃí¤¤¤Ç3Ê¬ÂÔ¤Ä¤À¤±¡£
¼ê·Ú¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¹¥é¥¤¥¹¾õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ú¤ß±þ¤¨¤ä¶ñºà´¶¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¡¢¤ªÆù¤äÌîºÚ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤ÈËþÂ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡üÂçÆ¦¤Î¥¯¥»¤òÍÞ¤¨¤¿¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÂçÆ¦¥ß¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Ì£ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥«¥Ã¥×¾Æ¤½¤Ð¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¾Æ¤½¤Ð¤Î¤Û¤«¡¢ÂÞ¤á¤ó¡¦¤Þ¤¼¤½¤Ð¡¦Ìý¤½¤Ð¡¦¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤Ë¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü1¿©Ê¬(10g)¤¢¤¿¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á5.8g¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý1.1g¤ò´Þ¤ß¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸(4²óÊ¬Æþ¤ê)¤Î¤¿¤á¡¢¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤´¼«Âð¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ±ÉÍÜ²ÁÃÍ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡ª¥Þ¥¤¥»¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¡¼¥É¡Ø¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¼ï ¥¹¥é¥¤¥¹¥¿¥¤¥×¡Ù appeared first on Dtimes.