¾åÌî¼ùÎ¤¡¢É×¡¦ÏÂÅÄ¾§¤¬¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤ËÌó50¶Ê³Ú¶Ê½ñ¤²¼¤í¤·¡¡ÃÝÃæÄ¾¿Í¤«¤é¤ÎÀä»¿¤Ë¾Ð´é¡Ö´î¤Ó¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ªÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾åÌî¼ùÎ¤¡¢É×¡¦ÏÂÅÄ¾§¤¬¡Ø¤Î¤À¤á¡Ù¤ËÌó50¶Ê³Ú¶Ê½ñ¤²¼¤í¤·¡¡ÃÝÃæÄ¾¿Í¤âÀä»¿¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤Ð¤«¤ê¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×3900ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¸Ø¤ëÆó¥ÎµÜÃÎ»Ò»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤¬¼Â¸½¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£¼Â¼ÌÈÇ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤Î¤À¤áÌò¡¦¾åÌî¡¢¥·¥å¥È¥ì¡¼¥¼¥Þ¥óÌò¡¦ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Ìò¤ÇµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Àé½©¿¿°ìÌò¤Î»°±º¹¨µ¬¤¬Â³Åê¡£¤Û¤«¤Ë¡¢Âçºî¡¦ÏÃÂêºî¤ÎÃæ¿´¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬°ìÉôÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Î±éÁÕ¤Ï¡¢1911Ç¯ÁÏÎ©¤ÎÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¡£ÏÂÅÄ¾§¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤È¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬ÁÔÂç¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶ºî¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÌ¾¶Ê¡½¡½¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡Ø¸ò¶Á¶ÊÂè7ÈÖ¡Ù¡¢¥¬¡¼¥·¥å¥¦¥£¥ó¡Ø¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡¢¥é¥Õ¥Þ¥Ë¥Î¥Õ¡Ø¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶ÊÂè2ÈÖ¡Ù¡¢¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¡Ø¸ò¶Á¶ÊÂè1ÈÖ¡Ù¤³¤ì¤é¤ò´Þ¤à¼î¶Ì¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò¡¢¥²¥¹¥È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¶¦¤Ë°µ´¬¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤òÃÝÃæ¤¬¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¹¤®¤Æ¤É¤ì¤â¤³¤ì¤âÌ¾¶Ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¡ÖÏÂÅÄ¾§¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¾§¤¹¤²¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤·¤ó¡¢¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾åÌî¤Ï¡Ö¾§¤µ¤ó¤¬´î¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ë¡Ê°ÊÁ°¤Ë¤â¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½é¤á¤Æ·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢50¶Ê¶á¤¯¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤È³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥¯¥¿¡¼¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉ½¸½¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»°±º¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡Ø¥°¥ê¡¼¥¹¡Ù¤È¤«¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¤³¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤È¤ê¤¤¤ì¤¿¤ó¤À¤È¤«Æ¦ÃÎ¼±¤â¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾åÌî¡£¸ø±é¤Ë¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤«´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸«¤ËÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£ÉáÃÊ¤Ï»ä¤¬µÒÀÊ¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ëÂ¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤É¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ë¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢»°±º¹¨µ¬¡¢¾¾ÅçÍ¦Ç·²ð¡¢Íß·¾ÀÂÀÏº¡¢¹â¶¶·ò²ð¡¢²Ú Í¥´õ¡¢À¶¿åÈþ°Í¼Ó¡¢Âçµ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¢ÃÝÆâÕò¿Í¡¢¤Ê¤À¤®Éð¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÐ°æÂöËá¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
