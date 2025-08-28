¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ãí°Õ¤µ¤ì·ã¹â¡¡¾®³ØÀ¸¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±Ë½¹Ô¡¡ÍïÇÀ¶È¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡²ÆµÙ¤ßÃæ¡Äº¬¼¼»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦º¬¼¼·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î28Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÊÌ³¤Ä®¤Ë½»¤àÍïÇÀ¶È¤ÎÃË¡Ê36¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï8·î4Æü¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢º¬¼¼»ÔÀ¾ÉÍÄ®1ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ëº¬¼¼Áí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ç¡¢º¬¼¼»ÔÆâ¤Ë½»¤à¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ê12¡Ë¤Î¸ª¤ò·ý¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¸å¡¢ÃË¤Î»Ò¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Êì¿Æ¤¬·Ù»¡½ð¤òË¬¤ì¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÈÃË¤Î»Ò¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÃË¤Î»Ò¤ÎËË¤ò¥Ó¥ó¥¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¤Ï²ÆµÙ¤ß¤ÇÆ±µéÀ¸¿ô¿Í¤ÈÍ·¶ñ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¸Í·¶ñ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÝ¡¢Í·¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¶á¤¯¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬·ã¹â¤·¡¢ÃË¤Î»Ò¤ËÍ·¶ñ¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤è¤¦¤ËÇ÷¤ê¡¢ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Î»Ò¤ËÂç¤¤Ê¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£