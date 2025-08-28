¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¹Á¹À°ì»á¡õÂçÂ¿Î¼»á¤Ë50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¡Ú½ñÌÌ¾ÜºÙ¤¢¤ê¡Û
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï28Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÅö¼Ò¸µ¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤ÎÄóµ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ñÌÌ¤òÈ¯É½¡£¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¹Á¹À°ì»á¤È¡¢¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú½ñÌÌ²èÁü¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹Á¹À°ì»á¡õÂçÂ¿Î¼»á¤Ë50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá
¡¡½ñÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö2023Ç¯6·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ½¾¶È°÷¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤¿»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¼èÄùÌò¤ÎÂÐ±þÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÈÍø³²´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë³°Éô¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡ÅªÊ¬ÀÏ¶ÈÌ³¤ò°ÑÇ¤¤·¡¢Ä´ºº¡¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÈÌ¡¢Åö³ºÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¤ª¤è¤ÓÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÁÊ¾Ù¡×¡Ë¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹Á»á¤Ï1952Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡¢76Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡×¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¢2015Ç¯¤«¤é¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤ÎÎòÇ¤¤¹¤ë¤È¡¢22Ç¯¤Ë6·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£25Ç¯1·î¤Ë¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶É°÷¤Î´ØÍ¿¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂ¿»á¤Ï1981Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£ÊÔÀ®À©ºî¶É¥É¥é¥ÞÀ©ºîÃ´Åö¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2022Ç¯¤ËÀìÌ³¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤Ï´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£25Ç¯4·î¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡ÖÄ¾Á°¤Þ¤Ç´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎ×»þ¼èÄùÌò²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÆüÉÕ¤Ç´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤ò¼Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î»ä¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ØÅ¦¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤Î¿¦¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢ËÜÆüÉÕ¤±¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿½ñÌÌ
Åö¼Ò¸µ¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤ÎÄóµ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
Åö¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ½¾¶È°÷¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤¿»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¼èÄùÌò¤ÎÂÐ±þÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÈÍø³²´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë³°Éô¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡ÅªÊ¬ÀÏ¶ÈÌ³¤ò°ÑÇ¤¤·¡¢Ä´ºº¡¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÈÌ¡¢Åö³ºÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¤ª¤è¤ÓÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÁÊ¾Ù¡×¡Ë¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ª¡¢ËÜÁÊ¾Ù¤ÎÄóµ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¼ÒË¡¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê´ÆººÌò¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1ËÜÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿ºÛÈ½½ê¤ª¤è¤ÓÇ¯·îÆü
ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê 2025Ç¯8·î28Æü
2ËÜÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¼Ô¡Ê¸¶¹ð¡Ë
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ìÆóÃúÌÜ4ÈÖ8¹æ
ÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÉ½¼Ô¡§¾ï¶Ð´ÆººÌò ÌøÂô·Ã»Ò
3ËÜÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿Áê¼êÊý¡ÊÈï¹ð¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹Á¹À°ì
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¡¡ÂçÂ¿Î¼
4ÀÁµá¡ÊÂ»³²Çå½þ¡Ë
¶â³Û50²¯±ß
¡ÊÃí1¡Ë¾åµ¶â³Û¤Ï¡¢2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Èï¤Ã¤¿Â»³²³Û453²¯3503Ëü6707±ß¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¤é¤ËÏ¢ÂÓ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃí2¡Ëº£¸åÂ»³²³Û¤¬³ÈÂç¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÀÁµá¶â³Û¤òÁý³Û¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí3¡Ë¾åµ¶â³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾õÁ÷Ã£¤ÎÆü¤ÎÍâÆü¤«¤é»ÙÊ§ºÑ¤ß¤Þ¤ÇÇ¯3Ê¬¤Î³ä¹ç¤Ë¤è¤ëÃÙ±äÂ»³²¶â¤âÊ»¤»¤ÆÀÁµá¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
5ËÜÁÊ¾Ù¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ª¤è¤ÓËÜÁÊ¾Ù¤Î³µÍ×
Èï¹ð¤Ç¤¢¤ë¹Á¹À°ì¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¡¢ÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ½¾¶È°÷¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½¾¶È°÷¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»ö°Æ¤¬½ÅÂç¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ËÀ¸¤¸ÆÀ¤ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶ÁËô¤ÏÃø¤·¤¤Â»³²¤ÎÈ¯À¸¤òÍ½ËÉ¡¢²óÈòËô¤ÏÄã¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢1Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢2Ä´ºº¤·¤¿»ö¼Â´Ø·¸¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀìÌçÅª¤Ê½õ¸À¤ò¼ý½¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â¹Ô¤·¡¢3¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆâµ¬¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹µÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Î´ÉÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äø¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÅùÃ´ÅöÌò°÷¤Ë»Ø¼¨¤·¤ÆÂÐºö¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Á±´ÉÃí°ÕµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤é¤òÂÕ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒË¡423¾ò1¹à¤Ë´ð¤Å¤¡¢Èï¹ð¤é¤ÎÇ¤Ì³ØèÂÕ¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Èï¤Ã¤¿Â»³²¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
6º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
ËÜÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¤Î¿ÊÄ½¤Ë±þ¤¸¤Æ³«¼¨¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¹¹ð¼ç¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤ª¼è°úÀè¤Î³§ÍÍ¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¸¢¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òºÇ½ÅÍ×¤È¤¹¤ë´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë·¸¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ¼èÄùÌò¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏËÜÁÊ¾Ù¤ò´Þ¤á¤¿°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ø¶¦À¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
