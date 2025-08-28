ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°µ´¬5²ó9K¤Ë´Ú¹ñ»æ¤âÇ®¶¸¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¾¡Íø¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡×¡¡À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¬¶¦±é
¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬»Ïµå¼°¡Ö2¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬LA¤ò»ÙÇÛ¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·5²ó¤ò2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤â5-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¼Â¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡ÊLAFC¡Ë¤È¤Î±ï¤ËÃíÌÜ¡£¡Öµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¾¡Íø¤ÎÍÅÀº¡×¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤ÎÂçÊªÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÎÇòÀ±¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯8·î9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï°ÊÍè¡¢749Æü¤Ö¤ê¡£¤½¤·¤ÆÂçÃ«¤¬Åê¤²¤ëÁ°¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢MLS¤ÎLAFC¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍFW¤Î¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÇØÈÖ¹æ7¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤·¸ª¤òÍÉ¤é¤·¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢Êá¼ê¤Î¥¹¥Í¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë2Ã¥»°¿¶¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£2²ó¤Ë¤Ï2»Íµå¤È2¤Ä¤ÎË½Åê¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¤¥º¤È¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£3²ó1»à¡¢¥Þ¥ë¥Æ¤ËÍá¤Ó¤¿¥½¥í¤¬Í£°ì¤Î¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â5²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î9Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ÈÂçÃ«¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¡¼¤ÎÁø¶ø¤òÂç¡¹Åª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ»æ¡Ö¥¤¥ë¥¬¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Îµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄÅê¼ê¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç749Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤ÇÂçÃ«¤Î¾¡Íø¤òÅÁ¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤â¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¾¡Íø¤ÎÍÅÀº¡¡161km¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬749Æü¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç½é¾¡Íø¤Î´¶·ã¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡×¤Ï¡ÖSON¤¬»Ïµå¼°¢ª¥ª¥ª¥¿¥Ë749Æü¤Ö¤ê¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½é¾¡Íø¤Î´¶·ã¡×¡ÖLA¤Çµ±¤¯2¿Í¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö2¿Í¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»Ïµå¼°¤ËÎ©¤Ã¤¿Æü¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å´¶·ã¤Î½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î»Ïµå¼°¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂçÃ«¤Î¾¡Íø¤ò¸Æ¤ó¤À¡×¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬»Ïµå¼°¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÎÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤À¡×¤È2¿Í¤Î¡È¥ê¥ì¡¼¡É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
