赤のキヲク監督のイラスト＆サイン入りポスター等が当たる！ふくしままっぷ応援キャンペーン

福島県は、ふくしままっぷブランドムービー『赤のキヲク』が公開以来300万回再生を達成したことを記念し、2025年9月1日(月)より押山清高監督イラスト＆サイン入り『赤のキヲク』特製ポスター等が当たる「ふくしままっぷ応援キャンペーン」を開催します。

ふくしままっぷ応援キャンペーン

【応募期間】

2025年9月1日(月)〜10月5日(日)

【賞品】

『赤のキヲク』特製ポスター＋ベコ太郎キーホルダー(合計100名様)

うち、5名様には押山監督のイラスト＆サイン入り

『赤のキヲク』は、劇場アニメ『ルックバック』で日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞し、国内外で高い評価を受ける福島県出身のアニメーション監督・押山清高氏が制作。

物語の鍵となる「赤べこ」を通して“ふるさと”への想いを描いた短編アニメーションです。

このキャンペーンでは、抽選で合計100名様に『赤のキヲク』特製ポスターと、「赤べこ」モチーフにした福島県のご当地キャラクター「ベコ太郎」のキーホルダーを進呈します。

さらにそのうち5名様には、押山清高監督直筆のイラスト＆サイン入り特製ポスターを用意しています。

押山清高監督 サイン風景

【当選発表・賞品発送】

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

なお、賞品の発送は2025年11月末頃を予定しています。

【注意事項】

応募はお一人様一回までとさせていただきます。

複数回応募された場合も一回の応募とみなします。

抽選結果のお問い合わせには回答できません。

当選で獲得された権利は他の人に譲渡することはできません。

以下の方は抽選対象外となります。

・当選時にInstagramアカウントを削除されている方

・“フォロー”をされていない方

・Instagramアカウントが非公開である方

・複数アカウントで応募された方

・日本国内に居住していない方

