【mouse MHシリーズ】 8月28日 販売開始

マウスコンピューターは8月28日、新筐体を採用したデスクトップPC「mouse MHシリーズ」の販売を開始した。

「mouse MHシリーズ」は、シンプルなデザインの新筐体を採用したミニタワー型デスクトップPC。生活空間やオフィスに調和しやすいデザインで、フロントパネルにはサイドLEDによる間接照明を搭載し、柔らかく自然な光を演出する。また、熱をスムーズに逃すエアフローのほか、インターフェースを前面に配置し、ホコリの侵入を抑えつつアクセスしやすい設計となっている。

ラインナップには、事務作業やブラウジングに最適な「MH-A5A01」、GeForce RTX 3050を搭載しライトゲームが快適に動作する「MH-I5G5A」などが登場。同社のECサイトではCPUやメモリ、ストレージなど、様々な項目をカスタマイズできる。

