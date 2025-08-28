フルーツを贅沢に使用！おうちdeボンマルシェツ「桃とマスカットのゼリーとレアチー」

ECサイト“おうちdeボンマルシェ”は、旬のフルーツを贅沢に使った季節限定の特別なスイーツ「桃とマスカットのゼリーとレアチー」を2025年9月1日(月)に発売します。

おうちdeボンマルシェツ「桃とマスカットのゼリーとレアチー」

発売日 ：2025年9月1日(月) 10:00〜

価格 ：6個入り 3,390円(税込)

4個入り 2,890円(税込)

(送料込み、北海道・沖縄は別途500円)

賞味期限：発送日を含む6日間

見た目も可愛らしいスイーツは、贈り物や手土産にも最適です。

■商品特徴

○晩夏から初秋に旬を迎える長野県産の「なつっこ」桃を使用。

甘みと香りのバランスが良くゼリーにしても存在感のある豊かな味わいが特長です。

爽やかで華やかな香りの「シャインマスカット」との贅沢な組み合わせで、季節感と果実感を大切に仕上げられています。

○しっかりとした桃の甘みとマスカットのすっきりとした後味が絶妙なバランスで溶け合います。

スプーンを入れるたびに感じる、秋の果実とナチュラルチーズのやさしい甘みのレアチーズプリンとのハーモニー。

少しずつ涼しくなる秋にぴったりのとっておきの味わいの逸品です。

瓶とスプーンアップ

○「桃とマスカットのゼリーとレアチー」は、大人気の「なめらかぷりん プレーン」とのセットと「瀬戸内レモンのゼリーとレアチー」とのセットの2種類から選べます。

どちらのセットを選んでも、2種類のスイーツを一度に味わえる贅沢な組み合わせ。

大切な方へのギフトに・・自身へのご褒美に・・ぜひお試しください。

【6個セット】

選べるセット(6個)

【4個セット】

選べるセット(4個)

