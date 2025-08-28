モノトーン着がちな人に“この色”！【ZARA】大人の垢抜け♡「ネイビーアイテム」

都会的で洗練された印象を与える「ネイビーアイテム」は、大人の垢抜けコーデに効きそう……！ 今回は【ZARA（ザラ）】から、今っぽく垢抜けるニットトップスや迷わずコーデが完成するジャンプスーツなど、おすすめのネイビーアイテムをピックアップしてお届け。普段モノトーンを選びがちな人も、ネイビーにチェンジするだけで鮮度アップを狙えるかも。

今っぽく垢抜ける最旬ニットトップス

【ZARA】「パイピングニットトップス」\5,990（税込）

襟付きデザインできちんと見え。カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代も、上品に着こなせそうなネイビーのニットトップス。シンプルながら、ホワイトのパイピングが映えてコーデにいいアクセントを与えます。コンパクトフィットで、ボリュームのあるボトムスもバランスよく着こなせそう。

周りと差がつく一癖トップス

【ZARA】「ビブポプリン トップス」\5,290（税込）

スクエアネックのビブスタイルが特徴。一癖きいたデザインのトップスを投入すれば、マンネリ化してきた夏コーデもおしゃれに垢抜けそう。プリーツディテールやバックリボンもアクセントになり、大人可愛い着こなしを楽しめそうです。

着るだけでおしゃれ見えするジャンプスーツ

【ZARA】「クレープジャンプスーツ」\9,990（税込）

迷わずコーデが完成するジャンプスーツは、おしゃれが苦手なミドル世代の強い味方に。キラリと光るボタンがリュクスなムードを演出。ウエストのベルトがポイントになり、メリハリのきいた着こなしが完成しそうです。縦のラインを強調するセンタープレス入りで、美脚見えも狙えそう。

エレガントな雰囲気をまとえるサテンパンツ

【ZARA】「ワイドレッグサテンパンツ」\6,290（税込）

上品な光沢感のあるサテン素材が美しいドレープを演出。スカート並みにエレガントな雰囲気を演出し、垢抜け感のあるコーデを楽しめそうなパンツ。ワイドレッグで気になる部分をカバー。ウエストゴム仕様なので、楽な着心地も実感できそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i