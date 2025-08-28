¡Ú Number_i¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ ¡Û ¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×MV¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¡¡ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡¡¥³¡¼¥ó¥í¥¦¥Ø¥¢¤Ë¡¡Ê¿Ìî»çÍÔ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
9·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢8·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Digital Single¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÊæ¤Î¤è¤¦¤ËÈ±¤òÊÔ¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¥³¡¼¥ó¥í¥¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥º¤Çºî¤é¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¿Í·Á¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÉÕ¤±¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÈÀÖ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈË¹»Ò¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ó¤¯¤ó¥³¡¼¥ó¥í¥¦»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡ª¡ª¡×¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¿À¤µ¤ó¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¹¥¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
