「ウエスタン、中日２−０阪神」（２８日、バンテリンドーム）

阪神は中日の先発・涌井を攻略できず、そのまま完封負けを喫した。

先発の茨木は５回５安打１失点と粘り強く投げた。椎葉と津田もピンチを招きながらも無失点に抑えた。好リードしたのは２２日・広島戦以来のスタメンマスクで、６月２７日・中日戦以来のフル出場となった藤田。涌井から２安打を放ち躍動した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−茨木が５回１失点。

「フォアボールは２個かな。要所要所で粘ったし、今日は藤田がいいリード、緩急を使って。コントロールも良かったし、球のキレもね。良かったんで、いいピッチングしたと思うよ」

−好リードした藤田が涌井から２安打。

「うん、２安打ね、打って。今日はやっぱり久しぶりにこうやってスタメンで出ると、ハツラツとしてやってるわね。よく粘り強くね。ピンチもいろいろ椎葉もあったけど、その辺粘り強くほんとリードしてくれてた」

−津田も抑えた。

「そう。今日、この前の自信なさそうな。で、誕生日やろ、昨日。何が誕生日がうれしいんだ言うてね。いいピッチングした人しか、誕生日なんかな、スパゲティもらって喜んでんじゃないよ。そやろ。今日みたいにちょっとやっぱり弱気になってたから、カツを入れたんや。腕を振ってね、やっぱり投げていかないと。ボールが良くなかったらどうしようとか。マウンドを見てたら全部わかるやろ。ちょっと弱気だなとか、もうビビってんなとか。フォームがどうとかそんな問題じゃない。ハート、ハート。マウンドに行ったらハートよな。なんでもハートやろ。そういうことやん。やっぱりメンタルやん。工藤にしても、昨日は早川が１勝挙げたところで、フォアボールばっかり出してたんじゃあかん。そういうところの、もう技術力も含めてだけど、コントロール。何回も言うけど、ピッチャーはそういうボールのコントロールと精神力のコントロールが、もう全然まだまだ未熟。早川が勝ったことで、みんなそれはもうギラギラしないと」

−早川のプロ初勝利はいい刺激になる。

「やっぱりね、こういう刺激。椎葉にしてもな、津田にしても木下にしても、工藤にしても。ここにいるピッチャーはみんなね、くそと思って、自分も勝ちたいって思って、やっぱり練習やこういうゲームに臨んでるやろうけど、やっていかないと。一緒になって喜んでるやつなんかいないでしょ。そういうのが、藤川監督が使ってる狙いもあんねん。こういう若い子たちがギラギラして、負けるもんかという、何くそという。今、何くそ言わないでしょう。何くそでやらないとダメよ、まだまだ」