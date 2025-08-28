Mリーグ・高宮まり、二刀流の人気プロ雀士を直撃。「人間にはあまり興味がなかった」幼少期から麻雀との出会いまで
麻雀プロリーグ「Mリーグ」KONAMI麻雀格闘倶楽部の高宮まり（36歳）。プロ雀士として活動しながら、グラビアアイドルという二刀流で人気を博す。
プロ入りは2010年で、所属するのは麻雀プロ団体の最大手である日本プロ麻雀連盟。麻雀では攻めっ気たっぷりな戦い方でファンを魅了する一方で、ほんわかとした性格で男女問わず高い支持を集める。
そんな高宮は幼少期はどんな子で、どんな学生生活を送り、どのようにして麻雀と出会ったのか。半生に迫った。
◆人間にはあまり興味がなかった
――高宮さんはどんな幼少期を過ごしていたんですか？
高宮まり（以下、高宮）：幼少期や学生時代は親から「勉強さえ出来ればいい」と言われていました。でも私自身はちょっと夢見がちというか、自分の世界に入りこむ子でした。本をよく読んでいて、好きなジャンルはファンタジー。茨城で育ったんですけど、自然も大好きでした。話をしながら意識が別のところに飛んでしまう子でしたね。
ガリ勉ルートの教育を受けていたんですけど、ちょっとマイペースな子だったかな……ちょっと周りから浮いていたかな……（笑）。
――そんなガリ勉ルートの生活が窮屈だと思ったことは？
高宮：学校に通っている中で、「何で毎日同じところに行かなきゃいけないんだろう」と思ったことはありましたね。全体的に窮屈に感じていました。
――もっと広い世界が見たかった？ それともわかりあえる人に出会いたかった？
高宮：人間にはあまり興味がなかったですね。知識欲がすごくあって、勉強も好きだったんですけど、一方で学校生活の繰り返しは面白いと思っていなかったです。自分が知らない新しい景色を見たいって気持ちは常にありました。サブカルと呼ばれるものにも興味があったし、美術館も好きでした。
◆麻雀に憧れたきっかけは…
――何歳まで茨城県で過ごされていたのでしょう。
高宮：住んでいたのは18歳までです。千葉県の高校に通っていました。
――18歳まで麻雀と接したことは？
高宮：マンガの中で見たことがある程度でした。くらたま先生（倉田真由美）や西原（理恵子）先生のマンガをよく読んでいたんですけど、お2人共、麻雀がお好きなんです。私もやってみたいと思いました。
◆雀荘でバイトができれば一石二鳥と思った
――高宮さんの好きなカルチャーから、麻雀を受け取ったわけですね。
高宮：そうですね。
――それからすぐに麻雀を打ち始めた？
高宮：打たなかったです。周りにも麻雀をする人がいなかったし、憧れてはいたけれど、きっかけがなくて。
――では、そこからどのようにして麻雀を？
高宮：ネット麻雀です。私が20歳くらい頃、流行っていて。リアル麻雀には敷居の高さを感じていたんですけど、ネット麻雀なら“私にもできるかな”と思いました。当時は初心者解説本を片手に打っていました。くらたま先生の作品にも出てきた、渡辺洋香さんの本で勉強していました。
ネット麻雀で勉強したあと、「雀荘でバイトができれば麻雀も打てるし、お金ももらえるし一石二鳥」と考え、そのままの勢いで雀荘で働かせてもらおうと電話を掛けました。
――自分の好奇心に正直に動いたんですね。
高宮：興味あることは、きっかけさえあれば何でもやってみる感じで。調べてみたら当時「ギャル雀」なんてものがあったりして、女性が多く働いている麻雀店さんがあったんです。そういうところだったらすぐに採用してもらえるんじゃないかなって（笑）。思惑通り採用してもらって、そこから雀荘で働きはじめました。
◆水着姿を披露することに抵抗はなかった
――高宮さんはほんわかとした雰囲気で人気ですが、以前から性格は変わらず？
プロ入りは2010年で、所属するのは麻雀プロ団体の最大手である日本プロ麻雀連盟。麻雀では攻めっ気たっぷりな戦い方でファンを魅了する一方で、ほんわかとした性格で男女問わず高い支持を集める。
そんな高宮は幼少期はどんな子で、どんな学生生活を送り、どのようにして麻雀と出会ったのか。半生に迫った。
――高宮さんはどんな幼少期を過ごしていたんですか？
高宮まり（以下、高宮）：幼少期や学生時代は親から「勉強さえ出来ればいい」と言われていました。でも私自身はちょっと夢見がちというか、自分の世界に入りこむ子でした。本をよく読んでいて、好きなジャンルはファンタジー。茨城で育ったんですけど、自然も大好きでした。話をしながら意識が別のところに飛んでしまう子でしたね。
ガリ勉ルートの教育を受けていたんですけど、ちょっとマイペースな子だったかな……ちょっと周りから浮いていたかな……（笑）。
――そんなガリ勉ルートの生活が窮屈だと思ったことは？
高宮：学校に通っている中で、「何で毎日同じところに行かなきゃいけないんだろう」と思ったことはありましたね。全体的に窮屈に感じていました。
――もっと広い世界が見たかった？ それともわかりあえる人に出会いたかった？
高宮：人間にはあまり興味がなかったですね。知識欲がすごくあって、勉強も好きだったんですけど、一方で学校生活の繰り返しは面白いと思っていなかったです。自分が知らない新しい景色を見たいって気持ちは常にありました。サブカルと呼ばれるものにも興味があったし、美術館も好きでした。
◆麻雀に憧れたきっかけは…
――何歳まで茨城県で過ごされていたのでしょう。
高宮：住んでいたのは18歳までです。千葉県の高校に通っていました。
――18歳まで麻雀と接したことは？
高宮：マンガの中で見たことがある程度でした。くらたま先生（倉田真由美）や西原（理恵子）先生のマンガをよく読んでいたんですけど、お2人共、麻雀がお好きなんです。私もやってみたいと思いました。
◆雀荘でバイトができれば一石二鳥と思った
――高宮さんの好きなカルチャーから、麻雀を受け取ったわけですね。
高宮：そうですね。
――それからすぐに麻雀を打ち始めた？
高宮：打たなかったです。周りにも麻雀をする人がいなかったし、憧れてはいたけれど、きっかけがなくて。
――では、そこからどのようにして麻雀を？
高宮：ネット麻雀です。私が20歳くらい頃、流行っていて。リアル麻雀には敷居の高さを感じていたんですけど、ネット麻雀なら“私にもできるかな”と思いました。当時は初心者解説本を片手に打っていました。くらたま先生の作品にも出てきた、渡辺洋香さんの本で勉強していました。
ネット麻雀で勉強したあと、「雀荘でバイトができれば麻雀も打てるし、お金ももらえるし一石二鳥」と考え、そのままの勢いで雀荘で働かせてもらおうと電話を掛けました。
――自分の好奇心に正直に動いたんですね。
高宮：興味あることは、きっかけさえあれば何でもやってみる感じで。調べてみたら当時「ギャル雀」なんてものがあったりして、女性が多く働いている麻雀店さんがあったんです。そういうところだったらすぐに採用してもらえるんじゃないかなって（笑）。思惑通り採用してもらって、そこから雀荘で働きはじめました。
◆水着姿を披露することに抵抗はなかった
――高宮さんはほんわかとした雰囲気で人気ですが、以前から性格は変わらず？